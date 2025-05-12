Грегг Попович: 7 причин величі ікони Сан-Антоніо Сперс

2 травня 2025 року стало свого роду чорним днем в історії не тільки Сан-Антоніо Сперс – це стосується всієї НБА і баскетбольного світу.

Організація з Техасу опублікувала заяву, яку, чесно кажучи, багато хто очікував побачити, але далеко не всі були готові до неї.

Грегг Попович більше ніколи не повернеться до ролі головного тренера Сан-Антоніо. Той самий інсульт у листопаді 2024 року поставив хрест на легендарній кар'єрі, яка претендувала на те, щоб стати ще більш великою.

Ви можете як завгодно ставитися до Поповича і Сперс, але не визнавати статусу Грегга просто неможливо – це один із найвидатніших тренерів в історії баскетболу. Але що ж робить його такою іконою спорту?

Причина №1: почав кар'єру тренера з найсміливішого рішення в житті

10 грудня 1996 року відбулася ключова подія в історії Сан-Антоніо Сперс – Грегг Попович, який на той момент обіймав посаду генменеджера і віцепрезидента з баскетбольних операцій, звільнив головного тренера Боба Гілла.

Не знайшовши кращого варіанту, Поп ухвалює рішення поставити самого себе біля керма команди – безпрецедентна подія в НБА, яка змінила хід історії.

І хоча перший сезон був провальний (лише 20 перемог), це потім дозволило САС задрафтувати Тіма Данкана, гравця, який асоціюватиметься з Сан-Антоніо нарівні з Поповичем.

Наступні роки "шпори" грали з двома вежами Данканом і "Адміралом" Девідом Робінсоном, які 1999 року принесли Поповичу його перший титул у кар'єрі. Але, що ще важливіше, це був перший Кубок Ларрі О'Браєна в історії франшизи. І його приніс саме генменеджер/віце-президент/тренер Поп.

"Міра того, хто ми є, – це те, як ми реагуємо на те, що йде не за нашим планом", – Грегг Попович.

Причина №2: "рекорди – моє друге ім'я"

За свої 29 років біля керма Сан-Антоніо Попович не міг не переписати на себе пару десятків досягнень, які ще піди і перебий. І почнемо з того, чим закінчили попередній пункт.

26 червня 1999 року: виграв перший титул чемпіона НБА для себе і для Сан-Антоніо. У Фіналі у п'яти матчах був обіграний Нью-Йорк.

23 квітня 2014 року: втретє в кар'єрі був визнаний Тренером року (2003, 2012, 2014). Повторив рекорд Дона Нельсона та Пета Райлі. Серед чинних фахівців найближчим часом цей результат можуть повторити тільки Майк Браун, Майк Буденхольцер і Том Тібодо.

16 червня 2014 року: виграв п'ятий і останній на даний момент для Сан-Антоніо титул чемпіона НБА. Як і у випадку з першим чемпіонством, САС перемогли у Фіналі в п'яти матчах, цього разу помстившись Маямі Хіт за болючу поразку в легендарній серії роком раніше.

Поп пішов на пенсію з п'ятьма "гайками". За п'ятнадцять років він п'ять разів зробив те, чого до нього не могли зробити хоча б один раз протягом тридцяти років.

10 лютого 2015 року: став дев'ятим тренером в історії НБА, який подолав планку в 1 000 перемог. Причому вони з Джеррі Слоаном єдині, хто зробив це з однією франшизою.

Сезон-2015/16: привів Сан-Антоніо до 67 перемог у регулярному сезоні, що стало найкращим результатом в історії організації. Сперс стали лише 12-ю командою в історії, яка змогла виграти 67 поєдинків регулярки. Але тоді це досягнення затьмарив рекорд Голден Стейт "73-9".

5 лютого 2017 року: виграв зі "шпорами" свій 1 128-й матч у регулярці, перевершивши вищезгадане досягнення Слоана.

14 квітня 2019 року: здобув свою 1 413-ту перемогу на чолі САС (регулярка + плейоф). Став найпереможнішим тренером в історії НБА, побивши рекорд Ленні Вілкенса.

28 березня 2021 року: обігравши Чикаго 120:104, здобув 1 300-ту перемогу в регулярці, став третім в історії тренером, який подолав цю позначку.

12 березня 2022 року: виграв свій 1 336-й матч регулярного сезону, побивши рекорд Дона Нельсона, у якого він працював асистентом у Голден Стейті в період з 1992 по 1994 роки. Поповичу знадобилося на 370 ігор менше.

1 листопада 2024 року: перемігши Юту Джаз 106:88, виграв свій останній матч у кар'єрі. Наступного дня у нього станеться інсульт...

Ця перемога стала 1 419-ю в регулярці та 1 589-ю загалом – більше, ніж у будь-кого ще. Грегг пішов на вимушену пенсію з відсотком перемог у регулярці 62,1%.

До того ж, на рахунку Поповича 170 тріумфів у межах плейоф – третій результат в історії після Філа Джексона та Пета Райлі.

"Це найважливіше в моєму житті. Мої онуки можуть піти куди подалі. Що я буду робити, коли вийду на пенсію, яке вино буду пити – все це тьмяніє в порівнянні, коли я думаю про те, скільки у мене перемог. Сподіваюся, я зможу тренувати досить довго, щоб виграти більше, ніж будь-хто", – Грегг Попович про свій рекорд перемог.

Причина №3: чемпіонські титули в трьох десятиліттях

Історія Національної баскетбольної асоціації бачила безліч великих тренерів, які не раз і не два приводили свої команди до чемпіонського титулу.

Серед них були такі довгожителі, як Філ Джексон, Ред Ауербах, Джон Кундла, Пет Райлі, Чак Дейлі. До цього списку безумовно потрапляє і Грегг Попович. Але тільки ікона Сан-Антоніо зумів видати унікальний результат, який не підкорився його легендарним попередникам.

Поп став першим тренером в історії НБА, який став чемпіоном у трьох різних десятиліттях. Причому він буквально застрибнув в останній вагон цього досягнення зі своїм першим титулом у 1999 році. Так, у САС ще була б спроба у 2000-му році, але там, як ми всі пам'ятаємо, були вже інші герої, прямо з Лос-Анджелеса.

Маріо Елі, Кобі Браянт та Стів Керр Getty Images

Цікаво, що серед чинних тренерів є ті, хто в потенціалі можуть повторити рекорд Поповича. Головним кандидатом на це, звісно, вважається учень Грегга Стів Керр. Але для цього наставнику Голден Стейт потрібно дочекатися 2030-х років.

До числа кандидатів також можна віднести досить молодих Тайрона Лю та Еріка Споельстру, а також уже 65-річного Ріка Карлайла – у всіх є титул в одному десятилітті, минулому. Не можна не записати до цього списку молодого Джо Маззуллу – хто знає, як розвиватиметься його кар'єра надалі.

"Я ніколи не прагнув стати королем балу. Моєю метою було робити правильні речі і доводити справу до кінця", – Грегг Попович.

Причина №4: неймовірна та неповторна стабільність

Починаючи зі свого першого повноцінного сезону-1997/98, через усю 19-річну кар'єру Тіма Данкана і прайм Кавая Леонарда, Грегг Попович зробив Сан-Антоніо незмінним учасником плейоф НБА.

Якщо всі інші команди могли раптово пропустити постсезон, то Сперс не робили цього протягом 22 років поспіль. Перед стартом кожної регулярки можна було закладатися на один результат – техасці точно будуть учасниками плейоф.

Це по-справжньому видатне досягнення, що являє собою неповторну і неймовірну стабільність, яку привніс Попович, зробивши її стандартом у Сан-Антоніо.

Тім Данкан, Тоні Паркер та Ману Джинобілі Getty Images

Але що може зробити цей факт ще більш значущим і феноменальним? Наприклад, те, що всі ці 22 роки Сперс виходили в плейоф, маючи 50+% перемог у регулярці. Тобто, команда ніколи не була учасником постсезону з негативним балансом виграшів.

Серія перервалася лише в сезоні-2019/20, у другій кампанії без Кавая, який на той момент уже встиг зробити Торонто чемпіоном і підписатися з Кліпперс.

"Можливо, для багатьох людей це багато значить, але я не зациклююся на минулому. Це абсолютно не важливо. Важливо те, що ти робиш те, що повинен робити, а потім рухаєшся далі, але дивитися в минуле не дуже корисно. Усі успіхи, яких ми досягли, пов'язані з тим, що у нас були чудові гравці", – Грегг Попович.

Причина №5: наставник половини тренерів НБА

Грегг Попович – справжнісінький хрещений батько багатьох тренерів НБА. З-під його крила вийшли понад 20 чинних і колишніх наставників і менеджерів, які, до того ж, теж ставали чемпіонами.

Стів Керр, Майк Браун, Іме Удока, Сем Престі, Майк Буденхольцер, Квін Снайдер, Монті Вільямс, Елвін Джентрі, Вінні Дель Негро, Жак Вон, Денні Феррі, Бретт Браун, Шон Маркс, Евері Джонсон – цей список можна було б продовжувати до нескінченності, що лише зайвий раз підкреслює вплив Попа на лігу й на те, в якому напрямку вона розвивається.

Грегг Попович та його вихованці Yahoo! Sports

Звичайно, далеко не всі його підопічні виявилися успішними тренерами або управлінцями, це очевидно. Але Грегг зробив для всіх них найголовніше – дав їм шанс і місце в найкращій лізі світу, де виживає найсильніший. І нещодавно він надав можливість проявити себе ще одному вихованцю. Хоч і вимушено, але Мітч Джонсон під заступництвом Поповича постарається продовжити справу великого наставника.

"Тім Данкан нічого не розуміє в тренерській справі. Я навіть не знаю, навіщо я його найняв. Він приносив мені зарплату протягом 19 років, тож я був ніби як зобов'язаний йому", – Грегг Попович.

Причина №6: побудував одну з найкращих організацій НБА

Коли при вас починають говорити про Сан-Антоніо (цікаво, як часто подібне відбувається в повсякденному житті?), ви автоматично уявляєте у себе в голові Поповича і сімейну атмосферу, яка панує на"AT&T Центрі".

Грегг роками будував організацію, якою можна пишатися і ставити в приклад усім іншим. І тепер після переходу на роботу у фронт-офіс, він намагатиметься зберегти все те, що він формував.

Попович намагався привчити всіх до принципыв, які згодом стали запозичувати інші франшизи:

підбір однодумців: група гравців і тренерів з єдиним настроєм і цілями;

максимальна віддача на обох половинах майданчика: не готовий працювати на команду – тебе в ній не буде;

тренер для тебе як батько (або дід): максимально сімейна атмосфера, але ти завжди слухаєшся тренера (при цьому він нерідко прислухався до своїх гравців);

власник і фронт-офіс висловлюють постійну, послідовну підтримку тренеру, який отримав більше влади.

Грегг Попович Getty Images

Клубна культура Сперс багатьма зводилася (деякими все ще зводиться) в абсолют. Ви практично ніколи не чули про скандали і конфлікти всередині організації. Ніхто не буде сперечатися, що їх не було. Але те, що САС довгий час вважаються однією з найбільш сімейних франшиз, говорить багато про що.

"Гравці вважали, що Поп дбав про них як про особистості насамперед, а не як про баскетболістів. Для Попа ніколи не був важливий тільки баскетбол. Він цінує сім'ю – дітей, дружину, – і це допомагає перейнятися довірою", – сказав Террі Портер, який провів три сезони під керівництвом Поповича.

Сан-Антоніо – далеко не найпривабливіший ринок для вільних агентів. А тому клуб може покладатися тільки на драфт і обміни. Але це ніяк не скасовує того факту, що більшість баскетболістів ліги хотіли коли-небудь попрацювати з Поповичем. Про це говорили і ЛеБрон Джеймс, і Кобі Браянт. Можна тільки уявити, на яких гравців вони б перетворилися під керівництвом Попа. Хоча, здавалося б, куди вже краще...

"Я б не був тут, якби не Тім Данкан. Я б грав у якійсь лізі п'яниць де-небудь в Америці, був би товстим і все ще намагався б грати в баскетбол або тренувати. Але я стою тут тільки через нього", – Грегг Попович.

Причина №7: законодавець трендів

Керуючи командою протягом 29 років, ти неминуче зіткнешся з тим, що всі суперники знатимуть, у що ти граєш і як тебе зупинити. До цього також належить криза ідей, яка буває у всіх без винятку.

Це відбувалося і з Сан-Антоніо Грегга Поповича, особливо це було помітно наприкінці 2000-х і на початку 2010-х, де траплялися прикрі, але закономірні вильоти в плейоф. Показовим виявився провал у серії з Мемфісом у 2011-му році, після якого критики встигли поховати всіх: Поповича, Данкана і Сан-Антоніо в його вигляді, в якому клуб перебував.

Але Поп не був би собою, якби на нього вплинув увесь той бруд, який вилився на техасців, із закликами до перебудови. Він послав усіх цих "доброзичливців" на три літери і здійснив революцію, яку потім завершив досить відомий Ворделл Стефен Каррі.

Грегг Попович та Стеф Каррі Getty Images

Попович завжди був прихильником командного баскетболу з рухом м'яча і допомогою ролевиків, на цьому будувалася його філософія. І при цьому він просто ненавидів триочкові. Коли стався сумнозвісний виліт від Мемфіса, Поп зрозумів – його ідеї більше не працюють. Іронічно, але саме до гри з дальніми кидками перейшли "шпори" наступного сезону.

Довгі роки Попович виступав проти триочкових кидків, називаючи їх "нудними" і стверджуючи, що "це не баскетбол". Але він знав, що йому доведеться пристосовуватися. І згодом Грегг ввів у гру Сан-Антоніо два важливих аспекти: використання переваг триочкових з кута (згадуємо приклади Брюса Боуена, Денні Гріна, Метта Боннера) та розробка способів оборони від цих самих триочкових з кута.

"Він був першопрохідцем. Аналітика не була по-справжньому важливою, поки Поп не почав говорити Брюсу Боуену, щоб він кидав тільки з кута. Він створив такий напад: якщо ти збираєшся дабл-тімити Тіма Данкана, ти отримаєш вільний триочковий кидок із кута. І тепер НБА схиблена на триочкових із кута", – сказав Нейт МакМіллан.

Але успіх не прийшов одразу. Спочатку Сан-Антоніо забракло сил на Оклахому в 2012 році, потім тільки рятівний підбір Кріса Боша і легендарний триочковий Рея Аллена відібрав у Сперс титул. І лише в 2014 році "шпори" знову стали чемпіонами, ще й зробили це в домінуючому стилі, здолавши все той самий Маямі з ЛеБроном, Вейдом і Бошем.

"Частина його геніальності полягає в тому, що він завжди вмів адаптуватися. "Шпори" завжди були в авангарді того, яким буде наступний стиль гри. Спочатку вони кидалися на вас із двома великими і контролювали гру в обороні. Потім, коли триочкова лінія стала мати більший вплив, вони стали перемагати вас рухом м'яча між гравцями, що було просто блискучим баскетболом. І цей поворот стався непомітно", – сказав Ерік Споельстра, чий Маямі двічі зустрічався з САС у Фіналі НБА.

Але і це було ще не все. Попович став першим, хто почав використовувати лоад менеджмент своїх зірок.

Уперше це сталося в листопаді 2012 року, коли перед останнім матчем виїзного турне з шести ігор він відправив додому всіх своїх зірок: Паркера, Данкана, Джінобілі та Гріна.

Гостроти ситуації додало те, що матч із Маямі транслювали на ТБ. У підсумку глядачі отримали не битву двох рівних команд, а ЛеБрона, Вейда і Боша проти Боріса Діао, Тьяго Спліттера, Нандо Де Коло та Патті Міллса.

"Я був там як ТВ-аналітик, і коли я побачив, що він робить, я одразу зрозумів, що це було зроблено у двох напрямках. По-перше, це був середній палець лізі. Типу, не складайте такий розклад і не змушуйте нас грати четвертий матч за п'ять ночей. А по-друге, це була психологічна гра. Якщо вони обіграють Маямі своєю другою командою, це буде величезним ударом для Хіт. А якщо вони програють, то яка різниця? Це був новаторський крок, тому що сьогодні ми вже не проводимо чотири гри за п'ять ночей. Ліга дійсно вдосконалила розклад, і все це почалося з Попа", – сказав Стів Керр.

Грегг Попович та Стів Керр Getty Images

Нині покійний комісар НБА Девід Стерн був розлючений. Сан-Антоніо отримали штраф у розмірі 250 тисяч доларів за "неповагу до ліги та вболівальників".

Кумедно, але навіть без ключових гравців Сперс ледь не перемогли – матч завершився з рахунком 105:100, причому команда Поповича програвала всього одне очко за 13 секунд до кінця.

"Як я можу описати цю перемогу? Це хороша перемога. Я не знаю, як можна описати перемогу. Це краще, ніж поразка. Я не намагаюся причепитися або щось у цьому роді, я просто не знаю, як ви описуєте перемоги", – Грегг Попович.

Вплив Поповича на лігу ніколи не ослабне. Він побудував свій дім (Сан-Антоніо), посадив не одне дерево (революції в грі) і виростив безліч синів і навіть доньку (покоління гравців, які стали тренерами, + Беккі Хеммон).

За 29 років Грегг зробив усе, і він збирався зробити ще більше, отримавши у своє розпорядження Віктора Вембаньяму і Де'Аарона Фокса. Але проклятий інсульт, на жаль, поставив хрест на його планах щодо ще одного, фінального шостого титулу чемпіона НБА.

Він все ще може виграти його, але вже в статусі управлінця, з якого і почалася його тривала подорож баскетболом разом із Сан-Антоніо, за якою ми всі дуже уважно стежили і за яку ми всі безмежно йому вдячні.