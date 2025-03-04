Сезон закінчено: Ірвінг порвав "хрести" – Даллас залишився без лідера

Зірковий розігруючий Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг більше не зіграє в цьому сезоні через важку травму коліна.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією Чаранії, у 32-річного баскетболіста діагностували розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна, яке він травмував у першій чверті матчу проти Сакраменто (98:122) минулої ночі.

Breaking: Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving has suffered a season-ending torn ACL in his left knee, sources tell ESPN. pic.twitter.com/VEgTU6iF6S — Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2025

Ірвінг проводив найкращий сезон у кар'єрі зі статистичної точки зору, набираючи у середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі у 50 матчах регулярки НБА.

Наступного літа Кайрі може вийти на ринок вільних агентів, якщо він відмовиться від опції гравця на сезон-2025/26, за який він отримає 44 мільйони доларів.

Даллас має великі кадрові проблеми починаючи з обміну Луки Дончича в Лейкерс на Ентоні Девіса, який травмувався у своїй першій же грі за нову команду.

Окрім Девіса, у матчі з Кінгз не брали участі Дерек Лайвлі, Деніел Геффорд, Калеб Мартін та Пі Джей Вашингтон. А по ходу третьої чверті травмувався ще й запасний розігруючий Джейден Харді.

Через травму Ірвінга Даллас ризикує залишитися без постсезону. На даний момент техасці посідають десяте місце Західної конференції, маючи баланс перемог 32-30.

Нагадаємо, що на фоні всіх проблем команди фронт-офіс Маверікс прийняв рішення підвищити ціни на сезонні абонементи.