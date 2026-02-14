Мілан-Кортіна. День 8. Старт Шеп’юка, спринт в біатлоні та фінал в стрибках з трампліна
Восьмий день Олімпіади розпочинається 14-го лютого в Італії. Сьогодні буде розіграно вісім комплектів нагород і у двох медальних стартах візьмуть участь українські спортсмени.
Виступи українців 14 лютого
В програмі дня жіночий спринт в біатлоні, стрибки з трампліна та шорт-трек. Розпочнемо в хронологічному порядку.
- 11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)
Дмитро Шеп'юк спробує свої сили у гігантському слаломі, стартуючи під 48-м номером. Подивившись стартовий протокол, іноді дивуєшся, як це можливо?
Серед учасників заїзду представники Кенії, Таїланду, Еритреї та Мадагаскару. Але це Олімпіада, усі країни мають змогу брати участь, якщо їхні спортсмени подолали кваліфікацію.
- 13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км)
Естафета – завжди цікаво. Анастасія Нікон та Дарина Мигаль проведуть перші два етапи класичним стилем, а далі Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко продовжать гонку вільним стилем.
Україна має 14-й стартовий номер згідно зі світовим рейтингом, тому потрапляння в десятку вже вважатиметься успіхом.
- 15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки
Головним стартом суботи стане, певно, жіночий спринт в біатлоні. Україна має змогу заявити чотирьох спортсменок і напередодні став відомий стартовий лист: Олександра Меркушина (1-й стартовий номер), Христина Дмитренко (41), Олена Городна (51), Юлія Джима (72).
Звісно, станом на зараз українки не є фаворитами, але індивідуальна гонка показала, що Олександра Меркушина може здивувати біатлонний світ.
- 19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1)
- 21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал.
В цій дисципліні стартують Євген Марусяк та Віталій Калініченко, які на даному етапі змагатимуться за топ-30, аби потрапити в фінал.
Всього на старт заявлено 50 стрибунів, з яких лише 30 відбереться до фіналу, що відбудеться в цей же день.
- 21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали
- 22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали
- 23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B
- 23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A
Олег Гандей стартує у чвертьфіналі у шостому заїзді. В кожному заїзді по шість спортсменів. За регламентом три найкращих спортсмени в кожному заїзді проходять в наступний етап, а також три найкращих атлети, що посіли четверте місце у своїх заїздах.
Також у цей день мала виступати у фрістайлі Катерина Коцар (бігейр), але її прізвище відсутнє в стартовому протоколі на офіційному сайті Олімпіади.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 12:45. 🥇Фрістайл. Парний могул, жінки. Великий фінал
- 12:47. 🥉Фрістайл. Парний могул, жінки. Малий фінал
- 13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)
- 15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки
- 18:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
- 20:44. 🥇Скелетон. Жінки (заїзд 4)
- 21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал
- 23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A
Повний розклад дня 14 лютого
- 10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Китай. Груповий етап (сесія 4)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Канада. Груповий етап (сесія 4)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – Японія. Груповий етап (сесія 4)
- 11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1)
- 11:30. Фрістайл. Парний могул, жінки. 1/16 фіналу
- 12:00. Фрістайл. Парний могул, жінки. 1/8 фіналу
- 12:20. Фрістайл. Парний могул, жінки. Чвертьфінали
- 12:35. Фрістайл. Парний могул, жінки. Півфінали
- 12:45. 🥇Фрістайл. Парний могул, жінки. Великий фінал
- 12:47. 🥉Фрістайл. Парний могул, жінки. Малий фінал
- 13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км)
- 13:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Словаччина, груповий етап (A)
- 13:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Латвія, груповий етап (C)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)
- 15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 5)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Китай. Груповий етап (сесія 5)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Канада. Груповий етап (сесія 5)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – США. Груповий етап (сесія 5)
- 17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування, чвертьфінал
- 17:40. Хокей. Чоловіки. Фінляндія – Італія, груповий етап (A)
- 17:40. Хокей. Жінки. Чвертьфінал. Канада – Німеччина
- 18:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
- 19:00. Скелетон. Жінки (заїзд 3)
- 19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Канада – Швейцарія. Груповий етап (сесія 5)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Японія – США. Груповий етап (сесія 5)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Данія. Груповий етап (сесія 5)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швеція. Груповий етап (сесія 5)
- 20:30. Фрістайл. Бігейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1)
- 20:44. 🥇Скелетон. Жінки (заїзд 4)
- 21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал
- 21:15. Фрістайл. Бігейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2)
- 21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали
- 21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги
- 22:00. Фрістайл. Бігейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3)
- 22:10. Хокей. Чоловіки. США – Данія, груповий етап (C)
- 22:10. Хокей. Жінки. Чвертьфінал. Фінляндія – Швейцарія
- 22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали
- 23:00. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Півфінали
- 23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B
- 23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A