Любитель чеської природи проти "чорного ягуара" з Нової Зеландії: анонс UFC 327

У ніч на 12 квітня світ змішаних єдиноборств знову затамує подих, адже у Маямі (США) відбудеться масштабний турнір UFC 327, який обіцяє справжню битву характерів і нокаутів.

У головному поєдинку вечора на кону стоятиме вакантний титул у напівважкій вазі: харизматичний чех та любитель тренуватися серед гір та лісів, Іржі Прохазка, спробує повернути собі чемпіонський статус у протистоянні з небезпечним нокаутером Карлосом Ульбергом.

Окрім головної події, фанатів чекає ще один потужний поєдинок у напівважкій вазі: росіянин Азамат Мурзаканов зійдеться з Пауло Костою у бою, який цілком може вкрасти шоу.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Головні бої UFC 327

Бій між Прохазкою та Ульбергом виглядає як класичне протистояння хаосу проти системи. Прохазка є уособленням непередбачуваності: він постійно змінює стійки, атакує з дивних кутів і може завершити поєдинок у будь-який момент, навіть коли сам перебуває під тиском. Його головна сила полягає у креативності, витривалості і здатності тримати темп, який ламає суперників психологічно. Водночас цей стиль має й очевидні ризики: відкритість у захисті та схильність пропускати удари роблять його вразливим проти точних панчерів.

Читайте також : Фото Зірка UFC покинув вагітну дружину заради підготовки до титульного бою

Саме таким панчером і є Ульберг. Він більш структурований, дисциплінований і значно акуратніший у стійці. Його ударна техніка – це швидкість, таймінг і холоднокровність, а вибухова міць дозволяє завершувати бої максимально рано. Карлос рідше ризикує і намагається контролювати дистанцію, що може стати ключем у бою з таким нестандартним опонентом. Однак питання викликає його витривалість у затяжних сутичках і здатність адаптуватися, якщо план "ідеального бою" почне руйнуватися під тиском Прохазки.

Протистояння Азамата Мурзаканова та Пауло Кости – це вже інша історія: тут очікується силовий бій, де кожен удар може стати вирішальним. Мурзаканов – компактний, вибуховий боєць із дуже небезпечними руками. Він добре читає суперників, не витрачає зайвих рухів і часто ловить опонентів на помилках, перетворюючи навіть невеликі вікна у нокаути. Його плюсом є ефективність і холодний розрахунок, але інколи він виглядає занадто обережним, що може дозволити супернику нав'язати свій ритм.

Коста ж є повною протилежністю у плані темпераменту. Це агресивний пресинг-машина, яка постійно йде вперед, навантажує корпус і голову суперника та змушує його працювати на межі можливостей. Його фізична міць і обсяг ударів створюють величезний тиск, але разом із цим з'являються і слабкі місця: Коста може втрачати контроль над боєм, відкриватися під контратаки та просідати функціонально в пізніх раундах. Якщо Мурзаканов зможе витримати стартовий натиск, у нього з'являться шанси покарати бразильця за агресію.

Повний кард UFC 327

Основний кард

Іржі Прохазка (32-5-1) — Карлос Ульберг (13-1)

Азамат Мурзаканов (16-0) — Пауло Коста (15-4)

Кертіс Блейдс (19-5) — Джош Хокіт (8-0)

Домінік Рейєс (15-5) — Джонні Вокер (22-9)

Каб Свонсон (30-14) — Нейт Ландвер (18-7)

Попередній кард

Патрісіо Фрейре (37-8) — Аарон Піко (13-5)

Кевін Голланд (28-15) — Ренді Браун (20-7)

Матеуш Гамрот (25-4) — Естебан Рібовіч (15-2)

Тетяна Суарес (11-1) — Лупіта Годінес (14-5)

Маркуел Медерос (11-1) — Кріс Паділья (17-6)

Келвін Гастелум (20-10) — Вісенте Луке (23-12-1)

Чарлі Радтке (11-5) — Франсіско Прадо (12-4)

Де та коли дивитися UFC 327

Турнір UFC 327 пройде у неділю вночі, 12 квітня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Прохазка vs Ульберг – 07:00.

Транслюватиме UFC 327 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.