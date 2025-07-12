Клівленд готовий повернути ЛеБрона, але за однієї умови

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс може втретє стати частиною команди Клівленда.

Про це повідомляє Hoops Wire.

Перед відкриттям ринку вільних агентів 40-річний баскетболіст скористався опцією гравця на сезон-2025/26, за який він заробить 52,6 мільйона доларів.

Незважаючи на це, все частіше у західних ЗМІ говорять про напружені відносини між "Королем" та "озерниками", що може призвести до завершення їхньої співпраці.

Цим готовий скористатися Клівленд, який може повернути Джеймса додому. Згідно з джерелом, Кавальєрс погодяться прийняти ЛеБрона, якщо він домовиться з Лейкерс про викуп контракту.

Нагадаємо, що саме Клівленд задрафтував ЛеБрона Джеймса під загальним першим піком у 2003 році. Після невдалого першого періоду, форвард залишив рідну команду у 2010 році, але повернувся у 2014-му.

Під час другого відрізку Джеймс виконав свою обіцянку: у 2016 році він привів Клівленд до першого в історії франшизи чемпіонського титулу НБА. Проте після наступних двох програних фіналів поспіль баскетболіст вдруге залишив Огайо, підписавшись із Лейкерс, де в 2020 році виграв свою четверту "гайку".

Раніше стало відомо, що саме ситуація навколо ЛеБрона Джеймса стала причиною того, що Брук Лопес відмовив Лейкерс на користь Кліпперс.