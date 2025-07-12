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Клівленд готовий повернути ЛеБрона, але за однієї умови

Олексій Погорелов — 12 липня 2025, 12:58
Клівленд готовий повернути ЛеБрона, але за однієї умови
Леброн Джеймс
Фото НБА

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс може втретє стати частиною команди Клівленда.

Про це повідомляє Hoops Wire.

Перед відкриттям ринку вільних агентів 40-річний баскетболіст скористався опцією гравця на сезон-2025/26, за який він заробить 52,6 мільйона доларів.

Незважаючи на це, все частіше у західних ЗМІ говорять про напружені відносини між "Королем" та "озерниками", що може призвести до завершення їхньої співпраці.

Цим готовий скористатися Клівленд, який може повернути Джеймса додому. Згідно з джерелом, Кавальєрс погодяться прийняти ЛеБрона, якщо він домовиться з Лейкерс про викуп контракту.

Нагадаємо, що саме Клівленд задрафтував ЛеБрона Джеймса під загальним першим піком у 2003 році. Після невдалого першого періоду, форвард залишив рідну команду у 2010 році, але повернувся у 2014-му.

Під час другого відрізку Джеймс виконав свою обіцянку: у 2016 році він привів Клівленд до першого в історії франшизи чемпіонського титулу НБА. Проте після наступних двох програних фіналів поспіль баскетболіст вдруге залишив Огайо, підписавшись із Лейкерс, де в 2020 році виграв свою четверту "гайку".

Раніше стало відомо, що саме ситуація навколо ЛеБрона Джеймса стала причиною того, що Брук Лопес відмовив Лейкерс на користь Кліпперс.

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