Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

Матч відбудеться 16 листопада

Джерело - Чемпіон.

16 листопада збірна України на стадіоні Біліно Полє у Зеніці проведе останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

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Захисник збірної України Сергій Кривцов: "У збірній Боснії багато людей грають у ТОП-чемпіонатах світу: Джеко, П'янич, низка інших футболістів. Це хороша збірна. З Джеко перетиналися на клубному рівні, з П'яничем - проти Ювентуса грали. А Джеко не гратиме через травму. Хороші футболісти, але, вважаю, команда у нас сильніша". Журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE: "Петраков залишиться працювати у збірній незалежно від результату матчу проти Боснії. Я хочу, щоб усі заспокоїлися і не вигадували теорії змови. Цей тренер буде працювати. Чи довго? Залежить від того, який буде прогрес. Я переконаний, що Україна вийде до раунду плей-оф, і Петраков буде готувати команду до цих матчів. А вийде чи не вийде - це вже таке. Далі все залежатиме від рівня гри. Як можна знімати тренера, який дав таку гру проти Болгарії: 36 разів пробили по воротах! Так, це товариська гра, не найсильніший суперник. Але 36 ударів!"

Хавбек збірної України Тарас Степаненко: "Дай Боже, щоб Фортуна повернулася до нас обличчям у матчі з Боснією і Герцеговиною. Але найголовніше зараз - працювати. Хлопці повинні старатися і віддавати всі сили для підготовки. Я вірю, що коли людина працює на повну котушку, успіх буде до неї прихильний".

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський: "Регрес у грі після Євро? Наша ситуація непогана, завтра потрібен єдиний результат - перемога. Були хороші матчі, але нам не щастило, пропускали на останніх хвилинах. Завтра у нас матч за плей-оф. Якби все було справді погано, то ми б не мали шансів. А так - у нас є завдання, останній іспит завтра". В. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков: "Чи допомогла перемога Фінляндії? Я не знаю як сказати. Такий футбол. Тому він такий вид спорту. Найкращий на планеті Земля. А те що вийдуть молоді хлопці. То буде складно грати. Вони захочуть себе показати, щоб їх кудись запросили".

Наставник збірної України Олександр Петраков перед матчем з боснійцями відповів на питання журналістів:

Нападник збірної України Роман Яремчук: "Думаю, це буде дуже важкий матч, бо фактично ми граємо за путівку до плей-оф кваліфікації ЧС-2022. Думаю, буде багато фанів Боснії. Вважаю, що у першій грі нам не вистачило концентрації, особливо у 2-му таймі. Але зараз зовсім інша ситуація - тоді ми грали за 2 дні після попередньої зустрічі, фізично було складно. Зараз же важче буде боснійцям, які грають через 2 на 3-й, і, отже вони будуть більш втомленими, ніж ми". Тренер боснійців Івайло Петев: "У нас останній матч циклу, і його потрібно завершити перемогою. Найважливіше - боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні показати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з фінами. Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше практики, завтра вийдуть в основі".

Збірна України прибула на вирішальний матч відбору на ЧС-2022 до Боснії і Герцеговини.

Турнірна таблиця групи D Як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, 200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина - Україна.

У столиці Боснії збірна України розташується в п’ятизірковому готелі Radon Plaza. Офіційне передматчеве тренування та заходи для медіа українці проведуть у місті Зениця 15 листопада: пресконференція Олександра Петракова та одного з гравців збірної розпочнеться о 18.30, а тренування - о 19.00 за київським часом (перші 15 хвилин заняття будуть відкритими для ЗМІ).

Сьомий день зборів збірна України розпочала з ранкового тренування на НСК Олімпійський.

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Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко через отриману раніше травму стегна не зможе допомогти своїй команді у найближчому поєдинку відбору на ЧС-2022 проти України. Цю інформацію пізніше підтвердила федерація футболу Боснії і Герцеговини.

На матчі Боснія і Герцеговина - Україна працюватимуть іспанські арбітри.

Захисник Збірної Боснії та Герцеговини Сеад Колашинаць отримав пошкодження та був замінений у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Фінляндії. Йому наклали гіпс.

ЛИСТОПАД 2021. Щоденники збірної. День 6

Вечірнє тренування національної збірної України^

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13 листопада відбулися матчі 9-го туру групи D. Вони внесли корективи. Збірній України мало перемоги над боснійцями - потрібно, щоб Фінляндія не переграла невмотивовану Францію.

ЛИСТОПАД 2021. Щоденники збірної. День 5

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко: "Усі розуміють, що за кілька днів буде дуже важлива гра, до неї треба підійти з холодною головою та показати наш футбол. Подивимося на суперника і думатимемо про нашу гру. Боснія та Герцеговина – гарна, продуктивна команда. Не просто так ми зіграли з ними 1:1. Потрібно до неї добре підготуватися".

Збірна України розпочала підготовку до матчу з Боснією і Герцеговиною:

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З Одеси до Києва збірна України повернулася 12 листопада опівдні.

Після матчу з Боснією і Герцеговиною виконком УАФ вирішить долю наставника збірної України Олександра Петракова.

Олександр Петраков: Звичайно, я хочу, щоб у Боснії була реалізація. Мрію про позитивний результат, але все вирішить його величність футбол. Хлопці зроблять все можливе для перемоги. Результат цього матчу ніякого негативу не несе. Я дуже задоволений, а те, що не забили... Як кажуть – дай Бог, щоб залишили на Боснію".

Перед матчем з Боснією і Герцеговиною українці провели спаринг з Болгарією. контрольний матч в Одесі завершився внічию 1:1.

Олексій Антонов назвав тактичну схему, яку Петраков має використати у матчі з Боснією і Герцеговиною.

Денис Гармаш - про потенціал Боснії і Герцеговини: "Команда нам до снаги. Шкода, що тоді не виграли у Львові, були хороші гольові моменти. Ці два очки нам би зараз дуже допомогли. Але нічого, шанс ще є, усе залежить від нас - потрібна лише перемога, і ми прагнемо її здобути".

УАФ звернулася до УЄФА з проханням вплинути на ситуацію, у зв’язку з якою Футбольна спілка Боснії та Герцеговини прийняла рішення не допустити виїзних уболівальників на матч відбору ЧС-2022 проти України.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний: "Загалом наша підготовка розрахована на головний матч - проти Боснії і Герцеговини, але з Болгарією буде не такий уже й простий поєдинок. Потрібно налаштовуватися. Усі розуміють, що виступають за збірну, тут не можна виходити на поле розслабленим. Через спаринг готуватимемося до Боснії і Герцеговини, моделюватимемо тактичну схему".

Захисник австрійського Штурму Юсуф Газібігович не прибув на збір боснійців через те, що заразився коронавірусом і зараз перебуває на самоізоляції. Головний тренер балканців Івайло Петєв поки що не визначився, ким замінити свого підопічного.

Збірна України відправилася до Одеси на контрольний матч з Болгарією. Спаринг відбудеться 11 листопада.

Півзахисник Олександр Зубков: "Нам втрачати нічого, тому потрібно більше настирливості, більше агресивності в атаці. Більш організовано і сконцентровано зіграти в обороні. Матч із Болгарією? Я думаю, що це буде хороше тренування з підвищеним рівнем відповідальності. Через цю гру будемо готуватися до поєдинку з Боснією".

Гравці збірної України розпочали підготовку до матчів з Болгарією та Боснією і Герцеговиною.

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Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков та Руслан Маліновський забули про непорозуміння між собою.

Національна збірна України зібралася у столиці в обід 8 листопада. Уже традиційно резиденцією синьо-жовтих у Києві став готель Опера. На 13-у годину сюди з'їхалися майже всі викликані Олександром Петраковим гравці. Пізніше за інших мав прибути нападник Роман Яремчук, рейс якого з Лісабона транзитом через Франкфурт прибув о 17.00.

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Олександр Петраков: "Як здоров'я Андрія Ярмоленка? Готується до матчу зі збірною Боснії і Герцеговини. Ми готуємося до гри року".

На матчі Боснія і Герцеговина - Україна не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

Олександр Петраков: "Чи не турбує відсутність в Андрія П'ятова ігрової практики останнім часом? Подивимося. Є тренування, побачимо стан, пораджуся зі своїми помічниками. Ми завжди все робимо разом. Але рішення, звісно, ​​приймаю я. Час ще є".

Віталій Миколенко продовжує відновлення після травми та пропустить ще 3 тижні, про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу в ефірі FootballHub. То ж Миколенко пропустить заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував ситуацію з викликом Гармаша та Корнієнка.

7 листопада 2021-го року у Серії А відбулося міланське дербі Мілан - Інтер (1:1). Примітно, що основний нападник нерадзуррі та збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко не зміг дограти поєдинок. Наприкінці другого тайму він попросив заміну та згодом пішов з поля (76-та хвилина), замість нього вийшов Хоакін Корреа. Чи є у нападника пошкодження і якщо є, то наскільки воно серйозне, поки що невідомо. Перед очним протистоянням з Україною Боснія та Герцеговина зіграє у групі з Фінляндією. То ж 13 листопада, коли буде цей матч, побачимо чи вийде на поле Джеко.

Олег Блохін: "Гравцям збірної України дуже важливо правильно відновитися та підійти до "фіналу" з Боснією та Герцеговиною".

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Андрій Ярмоленко висловився про заключний матч: "Нам потрібно перемагати, і ми можемо перемогти цю команду. Це хороша команда, як і ми. Все буде вирішуватися там, потрібно буде добре підготуватися - розібрати цю гру, що робили правильно і неправильно. Все залежить від нас".

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко не грав матч проти Генка у Лізі Європи через пошкодження. Український півзахисник Вест Гема незабаром повернеться у стрій.

Наставник збірної України Олександр Петраков довикликав до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка. Він замінить у складі лівого захисника Динамо Віталія Миколенка, який отримав травму та не допоможе національній команді у двох найближчих матчах.

Суперник українців у рейтингу ФІФА перебуває на 56-му місці.

Відзначимо, що пряма трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться на телеканалах Футбол 1 та Україна.

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В. о. головного тренера національної команди Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на листопадовий збір, який стане вирішальним для синьо-жовтих у контексті фінального розподілу місць у групі D відбору чемпіонату світу 2022 року. У переліку - 25 виконавців. Тренер повернув у національну команду Руслана Маліновського, Віктора Коваленка та Дениса Гармаша, які привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах.

Наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев оголосив заявку команди на вирішальні два матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та України (13 та 16 листопада відповідно). Петев налаштовує свою команду на перемогу у цих матчах.

Нагадаємо, що у першому матчі цього відбору Україна та Боснія і Герцеговина зіграли внічию 1:1. На гол Ярмоленка відповів Ахмедходжич.