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Петраков: Мрію про позитивний результат з Боснією

Вчора 23:24 245 0
Олександр Петраков прокоментував нічию з командою Болгарії
Петраков: Мрію про позитивний результат з Боснією
#Петраков, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України повинна покращити реалізацію у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцоговини.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков після товариського матчу з Болгарією.

"Я задоволений всіма. Зінченко не грав, тому провів весь матч. З Ярмоленком те саме. У нас попереду 4 дні, все нормально. Заміни я планував заздалегідь, все обговорив зі штабом. Різник дебют заслужив. Я його привітав. Він заслужив, тому я пішов на такий крок. Треба було випустити польового, але людина гідна.

Актуально: Україна - Болгарія 1:1. Огляд матчу

Звичайно, я хочу, щоб у Боснії була реалізація. Мрію про позитивний результат, але все вирішить його величність футбол. Хлопці зроблять все можливе для перемоги. Результат цього матчу ніякого негативу не несе. Я дуже задоволений, а те, що не забили... Як кажуть – дай Бог, щоб залишили на Боснію", – підсумував Петраков.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі.

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