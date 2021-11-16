Лідери Боснії і Герцоговини пропустять матч проти України

Боснія втратила двох ключових гравців

Збірна Боснії і Герцоговини втратила двох лідерів перед заключним матчем відбору на ЧС-2022 проти національної команди України.

Про це повідомляє пресслужба боснійської команди.

Захисник Сеад Колашинац та півзахисник Міралем П'янич пропустять сьогоднішню гру.

Причини відсутності П'янича не повідомляються, а Колашинац не зіграє через травму, яку отримав у грі з Фінляндією (1:3).

Нагадаємо, збірна Україні потрібна лише перемога в боротьбі за 2 місце, однак не все в наших руках. Слідкуйте за грою в нашому традиційному онлайні.