200 українських уболівальників зможуть відвідати матч Боснія – Україна

200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина – Україна.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
"Уболівальники будуть. Сьогодні ми закінчили переговори, а завтра вранці на сайті УАФ буде інформація про те, як підтримати нашу збірну. Нам буде виділено нашу квоту відповідно до стандартів УЄФА", - заявив функціонер.
"Стадіон маленький, тож гостьовий сектор зможуть відвідати 200 наших уболівальників. Плюс наша невелика делегація, яка представлятиме УАФ. Кожен наш голос буде чути в ефірі", – сказав Павелко.