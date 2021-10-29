Боснія та Герцеговина оголосила заявку на матч з Україною

У заявці 27 гравців

Джерело - Чемпiон.

Наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петер оголосив заявку команди на вирішальні два матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та України (13 та 16 листопада відповідно).

До неї увійшли 27 гравців.

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Воротарі: Ібрахім Шехич (Коньяспор, Туреччина), Нікола Васіль (Санкт-Паулі, Німеччина), Кенан Пірич (Атромітос, Греція).

Захисники: Бранімір Ципетич (Локомотіва, Хорватія), Матео Сушич (ЧФР Клуж, Румунія), Юсуф Газібегович (Штурм, Австрія), Сеад Колашинац (Арсенал, Англія), Елдар Чівич, Аднан Ковачевич (обидва – Ференцварош, Угорщина), Анел Ахмедходжич (Мальме, Швеція), Денніс Хаджикадунич (Ростов, Росія), Сініша Санічанин (Партизан, Сербія), Александар Йовічич (Горіца, Хорватія), Айдін Нукич (Тузла).

Півзахисники: Амір Хаджіахметович (Коньяспор, Туреччина), Раде Крунич (Мілан, Італія), Міралем П'янич (Бешикташ, Туреччина), Амер Гояк (Динамо С, Хорватія), Гойко Цимірот (Стандард) , Бельгія), Мірослав Стеванович (Серветт, Швейцарія), Аде Налич (Мальме, Швеція), Ельмедін Жилікич (Олімпія, Словенія), Елвіс Шарич (Гориця).

Нападники: Едін Джеко (Інтер, Італія), Лука Менало (Динамо З, Хорватія), Ермедін Демірович (Фрайбург, Німеччина), Смаїл Превляк (Ейпен, Бельгія).