Тренер Боснії анонсував зміни у складі на гру з Україною

Джерело - sport.ua.
Збірна Боснії та Герцеговини буде грати на перемогу у матчі з командою України у відборі на ЧС-2022.
Про це розповів головний тренер боснійців Івайло Петєв.
"У нас останній матч циклу, і його потрібно завершити перемогою. Найважливіше – боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні показати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з фінами.
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Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше практики, завтра вийдуть в основі", - сказав Петєв.
Нагадаємо, збірна України прибула на вирішальний матч відбору на ЧС-2022 до Боснії і Герцеговини.