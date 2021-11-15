Тренер Боснії анонсував зміни у складі на гру з Україною

Івайло Петєв прокоментував матч проти збірної України

Збірна Боснії та Герцеговини буде грати на перемогу у матчі з командою України у відборі на ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер боснійців Івайло Петєв.

"У нас останній матч циклу, і його потрібно завершити перемогою. Найважливіше – боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні показати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з фінами. Актуально: Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше практики, завтра вийдуть в основі", - сказав Петєв.

Нагадаємо, збірна України прибула на вирішальний матч відбору на ЧС-2022 до Боснії і Герцеговини.