Збірна України не здолала Боснію і Герцеговину у кваліфікації ЧС-2022

Українці втратили дуже важливі два очки

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України приймала Боснію і Герцеговину.

На 15-ій хвилині матчу Ярмоленко на дальній стійку вміло замкнув передачу Циганкова. До перерви гості мали пару моментів, але, на щастя, їх не реалізували. На старті другого тайму зустрічі Тимчик з гострого кута не влучив у ворота гостей. У другому таймі українці віддали ініціативу супернику, який на 77-ій хвилині зміг зрівняти рахунок - Ахмедходжич поцілив у дальній нижній кут воріт Пятова. Матч завершився внічию 1:1. Підопічні Петракова втратили дуже важливі два очки.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 12 жовтня

Група D

Україна - Боснія і Герцеговина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Ярмоленко, 1:1 - 77 Ахмедходжич

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук 72), Ярмоленко (Зубков 82), Циганков (Булеца 82), Яремчук (Сікан 72)

Боснія і Герцеговина: Шехич, Чівич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Копашинац, Налич (Сарич 57), Хаджиахметович, Гояк (Прчич 58), Джеко, Превляк (Демірович 82)

Попередження: Чівич 11, Ахмедходжич 19, Превляк 63