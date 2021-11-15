Петраков: Чи допомогла перемога Фінляндії? Я не знаю як сказати

В. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков не побажав прокоментувати несподівану перемогу Фінляндії над Боснією у кваліфікації на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Ніхто не думав, що Фінляндія виграє у Боснії? Коментувати не хочу. Перемога у турнірній таблиці потрібна нам. Будемо грати на неї.

Чи допомогла перемога Фінляндії? Я не знаю як сказати. Такий футбол. Тому він такий вид спорту. Найкращий на планеті Земля. А те що вийдуть молоді хлопці. То буде складно грати. Вони захочуть себе показати, щоб їх кудись запросили", - зазначив Петраков.