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Петраков: Чи допомогла перемога Фінляндії? Я не знаю як сказати

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Фахівець відповів на питання журналістів
Петраков: Чи допомогла перемога Фінляндії? Я не знаю як сказати
#Петраков

Джерело - Чемпіон.

В. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков не побажав прокоментувати несподівану перемогу Фінляндії над Боснією у кваліфікації на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Ніхто не думав, що Фінляндія виграє у Боснії? Коментувати не хочу. Перемога у турнірній таблиці потрібна нам. Будемо грати на неї.

Чи допомогла перемога Фінляндії? Я не знаю як сказати. Такий футбол. Тому він такий вид спорту. Найкращий на планеті Земля. А те що вийдуть молоді хлопці. То буде складно грати. Вони захочуть себе показати, щоб їх кудись запросили", - зазначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України прибула на вирішальний матч відбору на ЧС-2022 до Боснії і Герцеговини.

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