УАФ звернулася до УЄФА з проханням допустити українських уболівальників на матч із Боснією та Герцеговиною

Футбольний союз Боснії та Герцеговини відмовився надати 5-відсоткову квоту українським уболівальникам

Джерело - Чемпiон.

УАФ звернулася до УЄФА з проханням вплинути на ситуацію, у зв’язку з якою Футбольна спілка Боснії та Герцеговини прийняла рішення не допустити виїзних уболівальників на матч відбору ЧС-2022 проти України.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, Футбольний союз Боснії та Герцеговини відмовився надати 5-відсоткову квоту українським уболівальникам, мотивуючи це погіршенням ситуації з поширенням COVID-19 та суворими карантинними обмеженнями у Зениці.

УАФ надіслала офіційного листа до УЄФА з проханням втрутитися у ситуацію та забезпечити відвідування стадіону виїзними вболівальниками та делегацією збірної України.

Поєдинок між Україною та Боснією та Герцеговиною відбудеться 16 листопада на стадіоні Біліно Поле у ​​Зениці. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.