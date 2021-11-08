Петраков: Петряк добре гратиме - буде у збірній України

Усі футболісти з українським паспортом, які добре грають, перебувають у списку в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи є перевагою для команди, що готуємось лише до одного матчу - з Боснією? Не можу відповісти на це питання. Нехай ця проблема буде у тренерів Боснії та Фінляндії. Ми теж грали, коли вони пропускали матчі. Усе дзеркально.

Чи не турбує відсутність в Андрія П'ятова ігрової практики останнім часом? Подивимося. Є тренування, побачимо стан, пораджуся зі своїми помічниками. Ми завжди все робимо разом. Але рішення, звісно, ​​приймаю я. Час ще є.

Чи Іван Петряк не знаходиться в якомусь нашому розширеному списку? Усі футболісти з українським паспортом, які добре грають, перебувають у нашому списку. Нехай грає, забиває. Так гратиме - буде у збірній", - зазначив Петраков.