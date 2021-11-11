Збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в Одесі зіграла внічию з національною командою Болгарії.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрили болгари на 35-й хвилині матчі - Матвієнко запалив парашут і м'яч відлетів на лінію штрафного майданчику, де Тимчик та Бущан не порозумілися і цим сповна скористався Кирилов, впевнено перегравши голкіпера українців.

Відігралися українці на 80-й хвилині, коли Степаненко гарматним ударом з 20 метрів пробив голкіпера збірної Болгарії.

Товариський матч

11 листопада

Україна - Болгарія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Кірілов, 1:1 - 80 Степаненко

Україна: Бущан (Різник, 46), Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68), Зінченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Ярмоленко (к), Зубков (Циганков, 61), Довбик (Яремчук, 46).

Запасні: Пятов, Качараба, Корнієнко, Сікан, Буяльський, Караваєв.

Болгарія: Михайлов (к) (Вуцов, 46), Йорданов (Туріцов, 14), А.Христов, Дімітров, Велковський, Р.Цонєв (Чочев, 61), Б.Цонєв (Костадінов, 70), Кірілов, Недєлєв, А.Ілієв (Мінчев, 46), Десподов (Янков, 70).

Запасні: Караджов, Петков, Іванов, Д.Ілієв, Цвєтанов, І.Ілієв.