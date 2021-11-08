Петраков: Ми готуємося до гри року

Фахівець відповів на питання журналістів

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України готуються до матчу зі збірною Боснії і Герцеговини і ніякої ротації у грі з Болгарією не буде.

Про це заявив в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков.

"Як здоров'я Андрія Ярмоленка? Готується до матчу зі збірною Боснії і Герцеговини. Про ротацію мова не йдеться. Ми готуємося до гри року", - зазначив Петраков.

11 листопада в Одесі збірна України зіграє товариський матч з Болгарією. 16 листопада на виїзді підопічні Петракова проведуть останній матч відбору ЧС-2022. Суперником буде Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, наставник збірної України Олександр Петраков довикликав до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка.