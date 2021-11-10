Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного лідера перед матчем з Україною

Джерело - ua-football.com.
Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного ключового гравця перед матчем з національною командою України.
Про це повідомляє sportsport.ba.
Захисник австрійського Штурму Юсуф Газібігович не прибув на збір боснійців через те, що заразився коронавірусом і зараз перебуває на самоізоляції.
Головний тренер балканців Івайло Петєв поки що не визначився, ким замінити свого підопічного.
У заключних матчах кваліфікації чемпіонату світу боснійці зіграють із Фінляндією (13 листопада) та Україною (16 листопада).
Нагадаємо, Джеко може пропустити матч зі збірною України.