Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного лідера перед матчем з Україною

У боснійців кадрові втрати

Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного ключового гравця перед матчем з національною командою України.

Про це повідомляє sportsport.ba.

Захисник австрійського Штурму Юсуф Газібігович не прибув на збір боснійців через те, що заразився коронавірусом і зараз перебуває на самоізоляції.

Головний тренер балканців Івайло Петєв поки що не визначився, ким замінити свого підопічного.

У заключних матчах кваліфікації чемпіонату світу боснійці зіграють із Фінляндією (13 листопада) та Україною (16 листопада).

Нагадаємо, Джеко може пропустити матч зі збірною України.