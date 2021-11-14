Едін змушений достроково повернутися до Італії

Центральний нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко через отриману раніше травму стегна не зможе допомогти своїй команді у найближчому поєдинку відбору на ЧС-2022 проти України.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

Зазначається, що Джеко не встиг відновитися, а з урахуванням турнірної безперспективності останньої гри для боснійців, які вже не потраплять навіть до плей-офф, ризикувати здоров'ям форварда не має жодного сенсу.

Сьогодні Джеко повернеться до Італії, де у складі "Інтера" продовжить відновлення, щоб постаратися повернутися на поле вже до поєдинку Серії А проти "Наполі", який відбудеться 21 листопада у Мілані.

Нагадаємо, що 24 листопада Інтер зіграє у Лізі чемпіонів проти Шахтаря, і Джеко, ймовірно, зможе взяти участь у матчі.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом. На матчі Боснія і Герцеговина - Україна працюватимуть іспанські арбітри.