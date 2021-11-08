Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України зібралася у столиці в обід понеділка. Уже традиційно резиденцією синьо-жовтих у Києві став готель Опера.

На 13-у годину сюди з'їхалися майже всі викликані Олександром Петраковим гравці. Пізніше за інших мав прибути нападник Роман Яремчук, рейс якого з Лісабона транзитом через Франкфурт прибув о 17.00.

Решта виконавців з іноземних чемпіонатів прилетіли на рідну землю вчора або сьогодні, тож 24 футболісти збірної пообідали та вирушили відпочивати перед першим тренуванням листопадового зібрання. Яремчук приєднається до команди перед вечірнім заняттям, яке розпочнеться о 19-й на газоні НТК ім. В. Баннікова.

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