Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розраховує на всіх 25 футболістів, яких викликав на збір.

Про це заявив сам фахівець.

"Корнієнка викликали для заміни, чи він готовий бути повноцінно задіяним у команді? Я не можу так казати про свого футболіста - для ротації, на заміну. Побачимо. Ще є тренування, побачимо, хто як виглядає. Я розраховую на всіх 25 чоловік, які приїхали.

У який момент зрозумів, що хочу запросити до збірної Дениса Гармаша? Денис добре виступає в УПЛ, забиває голи, тож я вирішив його викликати. На якій позиції? Побачимо. Він може грати на різних позиціях. Я його знаю ще з юнацтва. Подивимося, чим він буде корисним для збірної. Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається. Мені він подобається", - зазначив Петраков.