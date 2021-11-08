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Петраков: Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається

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Фахівець прокоментував ситуацію з викликом Гармаша та Корнієнка
Петраков: Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається
Фото Getty Images
#Петраков, #Корнієнко, #Гармаш

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розраховує на всіх 25 футболістів, яких викликав на збір.

Про це заявив сам фахівець.

"Корнієнка викликали для заміни, чи він готовий бути повноцінно задіяним у команді? Я не можу так казати про свого футболіста - для ротації, на заміну. Побачимо. Ще є тренування, побачимо, хто як виглядає. Я розраховую на всіх 25 чоловік, які приїхали.

У який момент зрозумів, що хочу запросити до збірної Дениса Гармаша? Денис добре виступає в УПЛ, забиває голи, тож я вирішив його викликати. На якій позиції? Побачимо. Він може грати на різних позиціях. Я його знаю ще з юнацтва. Подивимося, чим він буде корисним для збірної. Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається. Мені він подобається", - зазначив Петраков.

11 листопада в Одесі збірна України зіграє товариський матч з Болгарією. 16 листопада на виїзді підопічні Петракова проведуть останній матч відбору ЧС-2022. Суперником буде Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, наставник збірної України Олександр Петраков довикликав до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка.

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