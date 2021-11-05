Моєс назвав стан Ярмоленка перед матчами збірної України

Моєс прокоментував травму Ярмоленка

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко незабаром повернеться у стрій.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Девід Моєс.

Моєс підтвердив, що півзахисники Андрій Ярмоленко та Нікола Влашіч не грали матч проти Генка у Лізі Європи через пошкодження.

В обох легкий забій, який і не дозволив їм брати участь у матчі. Ймовірно, лідер збірної України мав би зовсім скоро повернутись у стрій, адже Девід Моєс роздумує щодо його участі у двобої 11-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Цей матч відбудеться вже в неділю, 7 листопада.

Раніше, стала відома серйозність травми Ярмоленка.