Моєс назвав стан Ярмоленка перед матчами збірної України

Джерело - football24.ua.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко незабаром повернеться у стрій.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Девід Моєс.
Моєс підтвердив, що півзахисники Андрій Ярмоленко та Нікола Влашіч не грали матч проти Генка у Лізі Європи через пошкодження.
В обох легкий забій, який і не дозволив їм брати участь у матчі. Ймовірно, лідер збірної України мав би зовсім скоро повернутись у стрій, адже Девід Моєс роздумує щодо його участі у двобої 11-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Цей матч відбудеться вже в неділю, 7 листопада.