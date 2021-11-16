Зінченко: Сподіватимемося, що збірна Франції обіграє Фінляндію

Джерело - Футбол News.
Збірна України приїхала до Боснії і Герцеговини за перемогою.
Про це заявив лідер нашої національної команди Олександр Зінченко.
"Ми сюди у будь-якому разі приїхали за перемогою, у нас нічого не змінюється. Але турнірна таблиця зобов'язує нас витискати весь свій максимум і завтра показати видовищну гру, здобути потрібні три очки", - заявив гравець.
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"Сподіватимемося, що збірна Франції обіграє Фінляндію, а ми зможемо пройти у плей-оф", – сказав Зінченко.
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