Зінченко: Сподіватимемося, що збірна Франції обіграє Фінляндію

Збірна України приїхала до Боснії і Герцеговини за перемогою.

Про це заявив лідер нашої національної команди Олександр Зінченко.

"Ми сюди у будь-якому разі приїхали за перемогою, у нас нічого не змінюється. Але турнірна таблиця зобов'язує нас витискати весь свій максимум і завтра показати видовищну гру, здобути потрібні три очки", - заявив гравець.