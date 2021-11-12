Джерело - Чемпіон.
З Одеси до Києва збірна України повернулася сьогодні, 12 листопада, опівдні.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
З аеропорту Бориспіль синьо-жовті одразу вирушили до готелю Опера.
Увечері футболісти працювали у двох групах: 10 польових гравців, які вчора зіграли тайм і більше в товариському матчі з болгарами (Степаненко, Ярмоленко, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Зінченко, Маліновський, Довбик, Зубков та Тимчик) виконували в готелі вправи для розтягнення та відновлення м’язів. Тим часом 15 інших гравців, у числі яких усі воротарі, провели тренування на полі НТК імені Баннікова, що дозволило вирівняти функціональний стан виконавців.
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Нагадаємо, у контрольному матчі збірна України зіграла внічию з Болгарією (1:1).
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