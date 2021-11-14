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Не зіграє з Україною: Колашинацу на ногу наклали гіпс

Сьогодні 12:16 Віктор Слюсаренко 106 0
Не зіграє з Україною: Колашинацу на ногу наклали гіпс
Фото Getty Images
#Колашинаць, #Боснія, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

Захисник Збірної Боснії та Герцеговини Сеад Колашинаць отримав пошкодження та був замінений у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Фінляндії.

Про це повідомляє Dnevni avaz.

Після матчу на його ногу було накладено гіпс. Наразі захисника чекає відновлення від травми. 

Про точні терміни повернення поки що невідомо.

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України проведе матч заключного туру кваліфікації ЧС-2022 проти Боснії. 

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