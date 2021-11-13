Фінляндія у меншості переграла Боснію, Франція декласувала Казахстан. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

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#Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 листопада, відбулися матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.

Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною.

Гості з 37-ї хвилини грали у меншості, проте поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь фінської збірної.

Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 13 листопада

Група D

Боснія і Герцеговина - Фінляндія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Форсс, 0:2 - 51 Лод, 1:2 - 69 Менало, 1:3 - 73 О'Шонессі

Червона картка: Райтала 37

Незабитий пенальті: Пуккі 25

Франція - Казахстан 8:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Мбаппе, 2:0 - 12 Мбаппе, 3:0 - 32 Мбаппе, 4:0 - 55 Бензема, 5:0 - 59 Бензема, 6:0 - 75 Рабйо, 7:0 - 84 Грізманн, 8:0 - 87 Мбаппе

Незарахований гол: Діабі 73

Група G

Норвегія - Латвія 0:0

Туреччина - Гібралтар 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Актюркоглу, 2:0 - 38 Дервішоглу, 3:0 - 41 Дервішоглу, 4:0 - 65 Деміраль, 5:0 - 81 Дурсун, 6:0 - 84 Мюлдюр

Чорногорія - Нідерланди 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Депай(П), 0:2 - 54 Депай, 1:2 - 82 Вукотич, 2:2 - 86 Вуйнович

Група E

Бельгія - Естонія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бентеке, 2:0 - 53 Карраско, 2:1 - 70 Сорга, 3:1 - 74 Азар Т.

Вельс - Білорусь 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Ремзі, 2:0 - 20 Вільямс, 3:0 - 50 Ремзі(П), 4:0 - 77 Девіс, 5:0 - 89 Робертс

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