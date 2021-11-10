Забарний: Підготовка розрахована на головний матч — проти Боснії і Герцеговини

Захисник національної збірної України Ілля Забарний розповів про підготовку команди до листопадових матчів.

"Загалом наша підготовка розрахована на головний матч — проти Боснії і Герцеговини, але з Болгарією буде не такий уже й простий поєдинок. Потрібно налаштовуватися. Усі розуміють, що виступають за збірну, тут не можна виходити на поле розслабленим.

Через спаринг готуватимемося до Боснії і Герцеговини, моделюватимемо тактичну схему", - розповів Забарний.