 Лідер Боснії і Герцеговини Джеко пропустить матч зі збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Джеко не зіграє у матчі з Україною

Сьогодні 19:28 271 0
Нападник Інтера не встиг відновитися від травми
Джеко не зіграє у матчі з Україною
#Джеко, #Чемпіонат світу-2022, #збірна України

Джерело - сайт федерації футболу Боснії та Герцеговини.

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пропустить матч кваліфікації на ЧС-2022 проти збірної України.

Про це повідомляє сайт федерації футболу Боснії та Герцеговини.

35-річний нападник не повністю відновився від травми, а оскільки боснійська команда втратила шанси на вихід на чемпіонат світу, то немає необхідності ризикувати гравцем.

Матч Боснія та Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21.45.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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