Нападник Інтера не встиг відновитися від травми

Джерело - сайт федерації футболу Боснії та Герцеговини.

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пропустить матч кваліфікації на ЧС-2022 проти збірної України.

Про це повідомляє сайт федерації футболу Боснії та Герцеговини.

35-річний нападник не повністю відновився від травми, а оскільки боснійська команда втратила шанси на вихід на чемпіонат світу, то немає необхідності ризикувати гравцем.

Матч Боснія та Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21.45.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.