Джерело - сайт федерації футболу Боснії та Герцеговини.
Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пропустить матч кваліфікації на ЧС-2022 проти збірної України.
Про це повідомляє сайт федерації футболу Боснії та Герцеговини.
35-річний нападник не повністю відновився від травми, а оскільки боснійська команда втратила шанси на вихід на чемпіонат світу, то немає необхідності ризикувати гравцем.
Матч Боснія та Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21.45.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.