Нагорняк спрогнозував, як гратиме збірна України з Боснією і Герцеговиною

Збірна України у матчі проти Боснії і Герцоговини використає схему екстренера національної команди Андрія Шевченка.

Про це розповів наставник збірної України U-16 Сергій Нагорняк.

"Джеко не гратиме – це плюс для нашої збірної. Але слід обіграти суперника завдяки нашим командним діям. Думаю, Петраков виставить схему, схожу на ту, яку використали в останньому матчі. Хлопці за попереднього тренера досить непогано грали за схемою 4-3-3. Сподіваюся, так вони і зіграють, з таким самим настроєм і такою ж кількістю моментів. Тільки тепер треба забити.

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Не думав, що Петраков зможе відійти від своєї схеми. Ми з ним багато спілкувалися, він фанат цієї схеми. Життя змусило переоцінити та зіграти так. Ми граємо одночасно з Фінляндією. Якщо українці заб'ють першими, то питатимуть: "Як там ті". Не скажу, що це збиватиме, але хлопці думками будуть там, де від нас нічого не залежить.

Боснія не вмотивована, але це небезпечний дзвіночок. Вони гратимуть розкуто, може, дадуть зіграти футболістам, які мають мало ігрової практики, а вони захочуть довести, що гідні грати за збірну. Буде непросто", – розповів Нагорняк.