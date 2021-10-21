Українці піднялися на одну сходинку

Джерело - Чемпіон.

Збірна України піднялася на 26-у позицію в рейтингу національних збірних ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У жовтні команда Олександра Петракова провела два матчі відбору ЧС-2022: обіграла Фінляндію (2:1) і зіграла 1:1 з Боснією.

Серед суперників в групі відбору тільки Франція знаходиться вище за Україну - 3-е місце. Боснія знаходиться на 56-му місці, Фінляндія - на 60-му, а Казахстан 125-й.

У ТОП-5 рейтингу відбулися зміни: Франція і Італія обійшли Англію, яка опинилася на 5-му місці. Лідирують Бельгія і Бразилія.

Рейтинг ФІФА станом на 21 жовтня 2021 року: