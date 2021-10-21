Джерело - Чемпіон.
Збірна України піднялася на 26-у позицію в рейтингу національних збірних ФІФА.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У жовтні команда Олександра Петракова провела два матчі відбору ЧС-2022: обіграла Фінляндію (2:1) і зіграла 1:1 з Боснією.
Серед суперників в групі відбору тільки Франція знаходиться вище за Україну - 3-е місце. Боснія знаходиться на 56-му місці, Фінляндія - на 60-му, а Казахстан 125-й.
У ТОП-5 рейтингу відбулися зміни: Франція і Італія обійшли Англію, яка опинилася на 5-му місці. Лідирують Бельгія і Бразилія.
Рейтинг ФІФА станом на 21 жовтня 2021 року:
|1
|Бельгія
|1832,33
|2
|Бразилія
|1820,36
|3
|Франція
|1779,24
|4
|Італія
|1750,52
|5
|Англія
|1750,16
|6
|Аргентина
|1738,79
|7
|Іспанія
|1687,66
|8
|Португалія
|1681,73
|9
|Мексика
|1672,92
|10
|Данія
|1668,98
|...
|25
|Сербія
|1527,34
|26
|Україна
|1527,12
|27
|Туніс
|1525,3