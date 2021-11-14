Матч відбудеться 16 листопада

Джерело - УАФ.

На відбірному матчі ЧС-2022 Боснія і Герцеговина - Україна працюватиме іспанська суддівська бригада на чолі з Антоніо Мігелем Матео Лаосом.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На лініях йому допомагатимуть Пау Норберт Себраїн Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуера Монтеро. Арбітр ВАА - Рікардо де Бургос Бенгоечеа. Асистент арбітра ВАА - Гільєрмо Куадра Фернандес. Суддівський спостерігач - Йорн Вест Ларсен (Данія). Делегат УЄФА - Раденко Міятович (Словенія).

Матч відбудеться 16 листопада в Зениці на стадіоні Біліно Поле.