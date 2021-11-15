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Маліновський: Збірній України потрібен єдиний результат – перемога

Сьогодні 19:15 266 0
Руслан Маліновський прокоментував матч проти Боснії і Герцоговини
Маліновський: Збірній України потрібен єдиний результат – перемога
#Маліновський, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У збірній України всі розуміють, що завершальний матч відбору ЧС проти Боснії і Герцеговини є найважливішим.

Про це розповів півзахисник українців Руслан Маліновський.

"Настрій після Болгарії? Атмосфера завжди чудова, ми непогано зіграли з болгарами. Там була важлива картина гри, а те, що не забили - так буває у футболі. Ми добре контролювали м'яч, пресингували, створювали моменти, атакували через фланги. Ми не забили вдруге, але продовжували атакувати, хотіли виграти. Це був лише товариський матч, всі розуміють, що завтра найважливіше.

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Регрес у грі після Євро? Наша ситуація непогана, завтра потрібен єдиний результат - перемога. Були хороші матчі, але нам не щастило, пропускали на останніх хвилинах. Завтра у нас матч за плей-оф. Якби все було справді погано, то ми б не мали шансів. А так - у нас є завдання, останній іспит завтра", - заявив Маліновський.

Раніше  повідомив президент УАФ Андрій Павелко, 200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина - Україна.

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