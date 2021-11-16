Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною

Віктор Корнієнко та Данило Сікан не зіграють у вирішальному матчі відбору до ЧС-2022

Джерело - УАФ.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков обрав 23-х футболістів, які зможуть зіграти у вирішальному матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб відсіяв двох представників Шахтаря. Ними стали Віктор Корнієнко та Данило Сікан.

Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (всі – Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Денис Гармаш (Динамо Київ).

Матч Боснія і Герцеговина - Україна розпочнеться о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.