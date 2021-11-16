 Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною | Футбол | Champion.com.ua
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу
Вчора 15:42 3902
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 11:38 25444 4
Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 10:54 229
Збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:27 756
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:06 4287
Польща поступилась Угорщині, Італія не змогла переграти Північну Ірландію. Результати кваліфікації на ЧС-2022
Вчора 23:42 1804
Збірна України назвала склад на перші етапи Кубка світу
Вчора 21:30 486
Ребров втретє поспіль визнаний тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ
Вчора 19:55 978
Маліновський: Збірній України потрібен єдиний результат – перемога
Вчора 19:15 452
Петраков: Реалізація моментів? Це потрібно тренувати у клубах
Вчора 19:05 314
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку Віктор Слюсаренко
Вчора 22:12 412
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці Віктор Слюсаренко
Вчора 21:40 366
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу Harry BettMan
Вчора 18:54 302
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі Віктор Слюсаренко
Вчора 18:10 334
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера Віктор Слюсаренко
Вчора 17:20 525
У воротарів підкошувалися ноги: Президент Туркменістану зіграв із міністрами у футзал
У воротарів підкошувалися ноги: Президент Туркменістану зіграв із міністрами у футзал Віктор Слюсаренко
Вчора 16:51 371 1
Нападник Палермо зробив ефектну пропозицію своїй дівчині під час святкування голу
Нападник Палермо зробив ефектну пропозицію своїй дівчині під час святкування голу Віктор Слюсаренко
Вчора 14:02 404
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 32357
Рудий діамант. Віктору Циганкову - 24!
Рудий діамант. Віктору Циганкову - 24! Віктор Слюсаренко
Вчора 12:13 320
Є підозра на струс мозку: Хокеїсти НХЛ зіткнулися на шалених швидкостях
Є підозра на струс мозку: Хокеїсти НХЛ зіткнулися на шалених швидкостях Віктор Слюсаренко
Вчора 11:42 275
Автор переможного голу з Португалією у трусах і з прапором вибіг подякувати фанатам збірної Сербії
Автор переможного голу з Португалією у трусах і з прапором вибіг подякувати фанатам збірної Сербії Віктор Слюсаренко
Вчора 09:11 650
Як Бангура від Єзерського тікав. Ретро дня
Як Бангура від Єзерського тікав. Ретро дня Андрій Дунець
Вчора 08:00 1576
Український коментатор емоційно відсвяткував автогол захисника збірної Росії
Український коментатор емоційно відсвяткував автогол захисника збірної Росії Віктор Слюсаренко
Вчора 06:34 8412 2
Лайно рідкісне: Ексгравець збірної СРСР залишив ефір під час матчу Росії
Лайно рідкісне: Ексгравець збірної СРСР залишив ефір під час матчу Росії Віктор Слюсаренко
14.11.2021 20:17 21413
Збірна України потренувалася у Києві та полетіла до Сараєва
Збірна України потренувалася у Києві та полетіла до Сараєва Віктор Слюсаренко
14.11.2021 19:59 512
Руїс випадково влучив тренеру у щелепу: Відео потужного удару боксера
Руїс випадково влучив тренеру у щелепу: Відео потужного удару боксера Віктор Слюсаренко
14.11.2021 19:02 1083
Автогол призвів до поразки: Росія втратила путівку на чемпіонат світу
Автогол призвів до поразки: Росія втратила путівку на чемпіонат світу Віктор Слюсаренко
14.11.2021 18:24 3446 1
Незвичайний нокаут у жіночому боксі: Непереможена чемпіонка WBC та IBO заснула від удару
Незвичайний нокаут у жіночому боксі: Непереможена чемпіонка WBC та IBO заснула від удару Віктор Слюсаренко
14.11.2021 18:01 3091
Зняв павутину дев'ятки воріт: Півзахисник Ниви забив неймовірний гол
Зняв павутину дев'ятки воріт: Півзахисник Ниви забив неймовірний гол Віктор Слюсаренко
14.11.2021 17:14 1368
Андердог сенсаційно нокаутував чемпіона світу. Відео нокауту
Андердог сенсаційно нокаутував чемпіона світу. Відео нокауту Віктор Слюсаренко
14.11.2021 16:04 828
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:09 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 384
11:57 Футбол Сантуша не звільнять із збірної Португалії 44
11:42 Футбол Австрія - Молдова 4:1. Огляд матчу 80
11:38 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 25444 4
11:31 Футбол Реал упевнений, що Голанд перейде до клубу АПЛ влітку 128
11:14 Інше Джовінацці покине Альфа Ромео в кінці сезону 138
10:54 Футбол Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною 229
10:43 Футбол Сан-Маріно - Англія 0:10. Огляд матчу 177
10:30 Футбол Коутінью не має наміру йти з Барселони в січні 175
10:07 Футбол Кейн наздогнав Лінекера у списку бомбардирів збірної Англії 225
09:52 Футбол Зінченко: Сподіватимемося, що збірна Франції обіграє Фінляндію 221 1
09:42 Футбол Шотландія - Данія 2:0. Огляд матчу 207
09:27 Футбол Мессі зіграє за збірну Аргентини проти Бразилії 267
09:11 Баскетбол Торонто з Михайлюком програло Портленду, Сакраменто Леня перемогло Детройт. Результати матчів НБА 216
09:08 Хокей Тампа обіграла Айлендерс, Коламбус переміг Детройт. Результати матчів НХЛ 236
08:53 Баскетбол Сакраменто Леня здолало Детройт 224
08:41 Футбол Північна Ірландія - Італія 0:0. Огляд матчу 262
08:27 Футбол Збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022 756
08:16 Баскетбол Торонто з Михайлюком поступилося Портленду 275
08:06 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція 4287
15 Листопада 2021
23:55 Бокс Гірн: Джошуа хоче жорстко перемогти Усика 637
23:42 Футбол Польща поступилась Угорщині, Італія не змогла переграти Північну Ірландію. Результати кваліфікації на ЧС-2022 1804
23:26 Футбол Модрич планує завершити кар'єру у Реалі 483
23:12 Футбол Ремзі відреагував на чутки про можливий відхід з Ювентуса 368
22:54 Футбол Ван Гал травмувався перед вирішальним матчем збірної Нідерландів 454

Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною

Сьогодні 10:54 229 0
Віктор Корнієнко та Данило Сікан не зіграють у вирішальному матчі відбору до ЧС-2022
Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною
#Чемпіонат світу-2022, #Збірна України

Джерело - УАФ.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков обрав 23-х футболістів, які зможуть зіграти у вирішальному матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб відсіяв двох представників Шахтаря. Ними стали Віктор Корнієнко та Данило Сікан.

Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (всі – Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Денис Гармаш (Динамо Київ).

Матч Боснія і Герцеговина - Україна розпочнеться о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.

Коментарі ()