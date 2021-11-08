Українські уболівальники не зможуть потрапити на заключний матч національної команди

Усе через COVID-19

Джерело - Чемпiон.

На матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між національними збірними Боснії і Герцеговини та України не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

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Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та введення жорстких карантинних обмежень для запобігання розповсюдженню інфекції.

Нагадаємо, заключна гра української команди у відбірному турнірі ЧС-2022 розпочнеться 16 листопада о 21.45 за київським часом на стадіоні Біліно Поле в Зениці.