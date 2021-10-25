У збірну України повертається Руслан Маліновський та Денис Гармаш

Джерело - УАФ.

В. о. головного тренера національної команди Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на листопадовий збір, який стане вирішальним для синьо-жовтих у контексті фінального розподілу місць у групі D відбору чемпіонату світу 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У переліку — 25 виконавців. Тренер повернув у національну команду Руслана Маліновського, Віктора Коваленка та Дениса Гармаша, які привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах. Також після ушкоджень відновилися Олександр Зінченко та Тарас Качараба.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Денис Гармаш (Динамо Київ).

Розпочне збір збірна України 8 листопада в Києві.