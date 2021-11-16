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Максимов очікує важкої перемоги збірної України у грі з Боснією

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Юрій Максимов поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації чемпіонату світу між збірними України та Боснії та Герцеговини.
Максимов очікує важкої перемоги збірної України у грі з Боснією
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірну України очікує важкий виїзний матч з Боснією і Герцоговиною, попри відсутність турнірної мотивації у господарів поля.

Про це розповів головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов

"Боснійці все одно вдома гратимуть, ніхто не збирається так просто віддавати щось Україні. Хоча вони шанси втратили, але все одно битимуться.

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Україна зіграла  сильний спаринг із болгарами, було дуже багато моментів (підсумковий рахунок 1:1 – прим.). Це добре, що у товариській грі десь не забили. Найголовніше, щоб у такому матчі, як з Боснією та Герцеговиною, мати свої пів моменту та забити гол", - заявив Максимов.

Нагадаємо, розклад матчів кваліфікації ЧС-2022.

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