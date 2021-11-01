Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного лівого захисника донецького Шахтаря Віктора Корнієнка.

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков вніс зміни у заявку національної команди перед листопадовим збором.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Тренер довикликав у збірну України оборонця донецького Шахтаря Віктора Корнієнка.

Причиною стало ушкодження захисника київського Динамо Віталія Миколенка, яке не дозволить йому взяти участь у листопадовому зборі національної команди.

Збір синьо-жовтих розпочнеться 8 листопада в Києві. Спочатку збірна України зіграє товариський матч з Болгарією, а потім вирішальний матч відбору ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцоговини.

Нагадаємо, що у першому матчі цього відбору Україна та Боснія і Герцеговина зіграли внічию 1:1.