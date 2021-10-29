Тренер Боснії: Хочемо обіграти і Фінляндію, і Україну

Збірна Боснії і Герцоговини планує виграти два найближчих матчі у відборі на ЧС-2022.

Про це розповів наставник Івайло Петев.

"Можливо, ми будемо грати так само, як і в попередніх матчах, але, зрозуміло, будемо шукати якісь нові ходи. Ми маємо підготуватися на всі сто відсотків до майбутніх поєдинків і виглядати ще краще, ніж раніше. Легких суперників не буває і важливо, як ми будемо грати. Я налаштований оптимістично, ми хочемо добре грати й перемагати.

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Пуккі не єдиний, хто небезпечний у складі фінської команди, але ми повинні завжди пам'ятати про його сильні якості. Я вірю, що ми не дамо йому занадто багато можливостей. Зараз ми зосередилися на Фінляндії, а згодом поговоримо про Україну. Я впевнений, що ми добре попрацюємо, і сподіваюся, що ці гравці, які є в списку, будуть здорові та повністю готові до матчів", — сказав Петев.