Джерело - УАФ.
Після майже годинного польоту делегація збірної України прибула до столиці Боснії і Герцеговини - Сараєво.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
На летовищі українці надовго не затрималися. Швидко пройшовши паспортний та вакцинаційний контроль та отримавши багаж, синьо-жовті вирушили до готелю.
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Офіційне передматчеве тренування та медіазаходи українці проведуть у місті Зениця вже завтра, 15 листопада: пресконференція Олександра Петракова та одного з гравців збірної розпочнеться о 18:30, а тренування - о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, 200 українських уболівальників зможуть відвідати матч Боснія – Україна.