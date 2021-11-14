Поєдинок проти боснійців відбудеться у вівторок, 16 листопада

Джерело - УАФ.

Після майже годинного польоту делегація збірної України прибула до столиці Боснії і Герцеговини - Сараєво.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На летовищі українці надовго не затрималися. Швидко пройшовши паспортний та вакцинаційний контроль та отримавши багаж, синьо-жовті вирушили до готелю.

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Офіційне передматчеве тренування та медіазаходи українці проведуть у місті Зениця вже завтра, 15 листопада: пресконференція Олександра Петракова та одного з гравців збірної розпочнеться о 18:30, а тренування - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, 200 українських уболівальників зможуть відвідати матч Боснія – Україна.