Фахівець прокоментував ситуацію з Маліновським

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков та Руслан Маліновський забули про непорозуміння між собою.

Про це заявив сам фахівець.

"Повернув до складу збірної Руслана Маліновського. Що вплинуло на рішення? Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все", - зазначив Петраков.

11 листопада в Одесі збірна України зіграє товариський матч з Болгарією. 16 листопада на виїзді підопічні Петракова проведуть останній матч відбору ЧС-2022. Суперником буде Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, наставник збірної України Олександр Петраков довикликав до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка.