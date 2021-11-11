Антонов назвав тактичну схему, яку Петраков має використати у матчі з Боснією і Герцеговиною

Перед матчем з Боснією і Герцеговиною головне, щоб журналісти не тиснули на наставника збірної України Олександра Петракова.

Про це заявив колишній гравець Олексій Антонов.

"Ну, напевно Петраков планує з Болгарією зіграти тією схемою, якою гратиме проти Боснії. Як я думаю, це буде 5 захисників, я думаю, це буде 5-4-1.

Петраков дуже любить цю модель, цю тактичну схему, і я впевнений, що він вибере цю ж схему, щоб виграти в Боснії, убезпечити свої ворота, і розрахунок буде на контратаки.