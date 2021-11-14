Шанси вийти на ЧС-2022: Не все залежить від збірної України

В українців залишився виїзний матч з боснійцями

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пропускала 9 тур європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу. А у групі D відбулися дуже важливі два матчі. Боснія і Герцеговина приймала Фінляндію і українців задовільняла нічия. Але сталося інакше. Фінляндія у першому таймі вийшла вперед та залишилася у меншості. Очікувалося, що у другому таймі Боснія і Герцеговина відіграється, але не вдалося. Гості грамотно зіграли і вирвали перемогу з рахунком 3:1.

Що змінює результат вищезазначено матчу у турнірних розкладах групи?

По-перше, Боснія і Герцеговина втратила всі шанси посісти друге місце у групі, на яке залишилося два претенденти - Україна та Фінляндія. Відзначимо, що збірна Франції вдома прогнозовано переграла Казахстан і достроково виграла групу.

По-друге, Фінляндія випереджає Україну на два очки у турнірній таблиці. Як наслідок, підопічним Олександра Петракова потрібна лише виїзна перемога над Боснією і Герцеговиною. При цьому варто сподіватися, що невмотивована збірна Франції на виїзді переграє Фінляндію.

По-третє, якщо Фінляндія зіграє вдома внічию з Францією, то буде залежати з яким рахунком українці виграють у боснійців. Збірній України потрібно забити більше голів, ніж Фінляндія у домашній нічийній грі з Францією.

Ще залишається загадкою наступне. У якій готовності до матчу з українцями підійде Боснія і Герцеговина? Чи буде мотивація у гравців на останній матч відбору? Лідер боснійців Едін Джеко не зміг зіграти з Фінляндією, але можливо міг при потребі зіграти проти українців. А чи будуть ризикувати його здоров’ям? У матчі з Фінляндією травму отримав основний лівий захисник боснійців Сеад Колашинаць. Чи зможе він відновитися до матчу? Яка ступінь серйозності його травми?

Матчі останнього туру будуть відбуватися одночасно. Підопічним Олександра Петракова не варто задумуватися про матч Фінляндія - Франція. Потрібно здобувати три очка з якомога кращим рахунком, а там як буде, так буде…

Поточна турнірна таблиця групи:

Календар матчів, які залишилося зіграти у групі D:

10-й тур

16.11.2021 22:45 Фінляндія - Франція

16.11.2021 22:45 Боснія і Герцеговина - Україна

Відзначимо, що 2-е місце лише дасть можливість позмагатися за новою системою за одну з трьох путівок, які розіграють 12 команд. Оскільки десять переможців груп безпосередньо вийдуть у фінальний турнір чемпіонату світу-2022. До десяти збірним, які посядуть в групах другі місця, приєднаються два найкращі переможці груп в загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не вийшли до фінального турніру ЧС безпосередньо або не вийшли в стики з других місць у відбіркових групах. Ці 12 команд розіграють путівки, що в рамках трьох шляхів плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.