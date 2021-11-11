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Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

Сьогодні 10:06 15309 2
Матч відбудеться 16 листопада
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
#Боснія і Герцеговина, #Україна

Джерело - Чемпіон.

16 листопада збірна України на стадіоні Біліно Полє у Зеніці проведе останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Денис Гармаш - про потенціал Боснії і Герцеговини: "Команда нам до снаги. Шкода, що тоді не виграли у Львові, були хороші гольові моменти. Ці два очки нам би зараз дуже допомогли. Але нічого, шанс ще є, усе залежить від нас - потрібна лише перемога, і ми прагнемо її здобути".

УАФ звернулася до УЄФА з проханням вплинути на ситуацію, у зв’язку з якою Футбольна спілка Боснії та Герцеговини прийняла рішення не допустити виїзних уболівальників на матч відбору ЧС-2022 проти України.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний: "Загалом наша підготовка розрахована на головний матч - проти Боснії і Герцеговини, але з Болгарією буде не такий уже й простий поєдинок. Потрібно налаштовуватися. Усі розуміють, що виступають за збірну, тут не можна виходити на поле розслабленим. Через спаринг готуватимемося до Боснії і Герцеговини, моделюватимемо тактичну схему".

Захисник австрійського Штурму Юсуф Газібігович не прибув на збір боснійців через те, що заразився коронавірусом і зараз перебуває на самоізоляції. Головний тренер балканців Івайло Петєв поки що не визначився, ким замінити свого підопічного.

Збірна України відправилася до Одеси на контрольний матч з Болгарією. Спаринг відбудеться 11 листопада.

Півзахисник Олександр Зубков: "Нам втрачати нічого, тому потрібно більше настирливості, більше агресивності в атаці. Більш організовано і сконцентровано зіграти в обороні. Матч із Болгарією? Я думаю, що це буде хороше тренування з підвищеним рівнем відповідальності. Через цю гру будемо готуватися до поєдинку з Боснією".

Гравці збірної України розпочали підготовку до матчів з Болгарією та Боснією і Герцеговиною.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков та Руслан Маліновський забули про непорозуміння між собою.

Національна збірна України зібралася у столиці в обід 8 листопада. Уже традиційно резиденцією синьо-жовтих у Києві став готель Опера. На 13-у годину сюди з'їхалися майже всі викликані Олександром Петраковим гравці. Пізніше за інших мав прибути нападник Роман Яремчук, рейс якого з Лісабона транзитом через Франкфурт прибув о 17.00.

Олександр Петраков: "Як здоров'я Андрія Ярмоленка? Готується до матчу зі збірною Боснії і Герцеговини. Ми готуємося до гри року".

На матчі Боснія і Герцеговина - Україна не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

Олександр Петраков: "Чи не турбує відсутність в Андрія П'ятова ігрової практики останнім часом? Подивимося. Є тренування, побачимо стан, пораджуся зі своїми помічниками. Ми завжди все робимо разом. Але рішення, звісно, ​​приймаю я. Час ще є".

Віталій Миколенко продовжує відновлення після травми та пропустить ще 3 тижні, про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу в ефірі FootballHub. То ж Миколенко пропустить заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував ситуацію з викликом Гармаша та Корнієнка.

7 листопада 2021-го року у Серії А відбулося міланське дербі Мілан - Інтер (1:1). Примітно, що основний нападник нерадзуррі та збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко не зміг дограти поєдинок. Наприкінці другого тайму він попросив заміну та згодом пішов з поля (76-та хвилина), замість нього вийшов Хоакін Корреа. Чи є у нападника пошкодження і якщо є, то наскільки воно серйозне, поки що невідомо. Перед очним протистоянням з Україною Боснія та Герцеговина зіграє у групі з Фінляндією. То ж 13 листопада, коли буде цей матч, побачимо чи вийде на поле Джеко.

Олег Блохін: "Гравцям збірної України дуже важливо правильно відновитися та підійти до "фіналу" з Боснією та Герцеговиною".

Андрій Ярмоленко висловився про заключний матч: "Нам потрібно перемагати, і ми можемо перемогти цю команду. Це хороша команда, як і ми. Все буде вирішуватися там, потрібно буде добре підготуватися - розібрати цю гру, що робили правильно і неправильно. Все залежить від нас".

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко не грав матч проти Генка у Лізі Європи через пошкодження. Український півзахисник Вест Гема незабаром повернеться у стрій.

Наставник збірної України Олександр Петраков довикликав до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка. Він замінить у складі лівого захисника Динамо Віталія Миколенка, який отримав травму та не допоможе національній команді у двох найближчих матчах.

Суперник українців у рейтингу ФІФА перебуває на 56-му місці.

Відзначимо, що пряма трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться на телеканалах Футбол 1 та Україна. 

В. о. головного тренера національної команди Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на листопадовий збір, який стане вирішальним для синьо-жовтих у контексті фінального розподілу місць у групі D відбору чемпіонату світу 2022 року. У переліку - 25 виконавців. Тренер повернув у національну команду Руслана Маліновського, Віктора Коваленка та Дениса Гармаша, які привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах.

Наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев оголосив заявку команди на вирішальні два матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та України (13 та 16 листопада відповідно). Петев налаштовує свою команду на перемогу у цих матчах. 

Нагадаємо, що у першому матчі цього відбору Україна та Боснія і Герцеговина зіграли внічию 1:1. На гол Ярмоленка відповів Ахмедходжич.

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