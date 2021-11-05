 Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр | Футбол | Champion.com.ua
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Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

Сьогодні 22:24 5653 1
Матч відбудеться 16 листопада
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
#Боснія і Герцеговина, #Україна

Джерело - Чемпіон.

16 листопада збірна України на стадіоні Біліно Полє у Зеніці проведе останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко не грав матч проти Генка у Лізі Європи через пошкодження. Український півзахисник Вест Гема незабаром повернеться у стрій.

Наставник збірної України Олександр Петраков довикликав до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка. Він замінить у складі лівого захисника Динамо Віталія Миколенка, який отримав травму та не допоможе національній команді у двох найближчих матчах.

Суперник українців у рейтингу ФІФА перебуває на 56-му місці.

Відзначимо, що пряма трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться на телеканалах Футбол 1 та Україна. 

В. о. головного тренера національної команди Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на листопадовий збір, який стане вирішальним для синьо-жовтих у контексті фінального розподілу місць у групі D відбору чемпіонату світу 2022 року. У переліку - 25 виконавців. Тренер повернув у національну команду Руслана Маліновського, Віктора Коваленка та Дениса Гармаша, які привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах.

Наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев оголосив заявку команди на вирішальні два матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та України (13 та 16 листопада відповідно). Петев налаштовує свою команду на перемогу у цих матчах. 

Нагадаємо, що у першому матчі цього відбору Україна та Боснія і Герцеговина зіграли внічию 1:1. На гол Ярмоленка відповів Ахмедходжич.

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