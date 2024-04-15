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07.04.2024 07:40 1090

Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44

Як завжди, є чим «поживитися».
Сьогодні 16:00 Максим Салівон 143 0
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
#Аталанта, #Валенсія, #Великі ставки, #Верона, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Осасуна, #ставки на спорт, #ставки на футбол, #Челсі, #Роман Яремчук, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Перший день нового тижня — не привід забувати про можливість інвестування в матчі провідних європейських першостей. До вашої уваги 3 матчі, повз які проходити не рекомендується. Особлива концентрація — на ігри на "Гевіссі", "Стемфорд Брідж" та "Садарі". 

Аталанта — Верона. Турнір — Серія А, дата проведення матчу — 15 квітня, час початку — 21:45 (за Києвом)

Колишній клуб Руслана Малиновського проведе черговий матч у Серії А в чудовому настрої — після перемоги над Ліверпулем у Лізі Європи інакше й бути не може. Втім, у чемпіонаті Італії в Аталанти останнім часом все не так добре. 

Клуб із Бергамо взяв лише 1 перемогу та 2 зіграв унічию в 6 попередніх матчах у Серії А, а це точно не той результат зусиль, який влаштовує претендента на Лігу. Однією з причин таких показників є не вельми впевнена гра в захисті своїх воріт: за цей невдалий період колектив Джан П'єро Гасперіні пропустив 11 голів. І тут ми підходимо до найцікавішого. Верона забивала в 11 із попередніх 13 останніх ігор у чемпіонаті Італії. Крім того, "мастифи" не покидали поле без гола в 6 із останніх 8 очних ігор у Бергамо в Серії А. Цим варто скористатися й нині.

Ставка: Верона ІТБ (0,5) за 1,75

Челсі — Евертон. АПЛ, 15 квітня, 22:00

Михайло Мудрик проти Віталія Миколенка. Саме таку вивіску має протистояння на "Стемфорд Брідж" для всіх українських шанувальників великої гри. Однак за підсумками сутички лондонців та ліверпульців вірогідність того, що поганий настрій буде саме в захисника збірної України, високий. Із листопада минулого року лондонський клуб на своєму стадіоні в АПЛ поступився лише раз. Разом з тим, варто пам'ятати, що "сині" не втомлюються досягати вагомих успіхів у атаці — щонайменше 2 голи лондонці забивали у 8 із попередніх 9 домашніх зустрічей у чемпіонаті Англії. Крім того, Челсі з Евертоном вдома грати вміє історично. Востаннє "сині" поступилися "ірискам" на своєму полі в АПЛ ще в листопаді 1994-го. Нарешті, у 6 із останніх 8 ігор у АПЛ вдома Челсі забивав щонайменше двічі.

А що ж Евертон? Для шанувальників "ірисок" картинку райдужною не назвеш. У 5 останніх гостьових матчах ліверпульці регулярно пропускали, а команда іншого футболіста збірної України Іллі Забарного Борнмут забила ліверпульцям теж двічі. Враховуючи, що в останніх 5 турах Челсі за показником забитих м'ячів є найкращою командою АПЛ разом із Арсеналом (по 13 голів), вибір на користь успішності атаки господарів напрошується. 

Ставка: Челсі ІТБ (1,5) за 1,58

Осасуна — Валенсія. Ла Ліга, 15 квітня, 22:00

Поки Роман Яремчук поза грою, його команда їде в Памплону. В останніх турах Валенсія шанувальників приємно дивувала, проте цього разу сподіватися на перемогу "кажанам" радше не доводиться. Й причина — в рівні суперника, який уміє досягати свого на рідній арені. У семи останніх матчах у Ла Лізі господарі програвали лише двічі (4 вікторії та одна мирова). Не менш важливо й інше. Щонайменше одна команда не забивала у 7 із останніх 9 ігор памплонців у першості Іспанії. Цікавим є й наступний факт. На своєму полі в Осасуни 7-матчева безкомпромісна серія у Примері (+5=0-2).

Показники Валенсії в цілому співставні з цифрами виступів суперника. Гості не програвали у 5 із попередніх 6 ігор у національній першості (+2=3-0). Щонайменше одна команда не забивала у 6 із попередніх 7 матчів команди українського нападника в Примері. Крім того, на виїзді у Валенсії ще більша, 9-матчева безкомпромісна серія у Ла Лізі, але — лише з 3 перемогами та аж 6 поразками. Саме тому в даному ризик є виправданим. Є сенс зробити мінімальний вибір на користь господарів, які щонайменше не програють, а також чекати, що хоча б одна із сторін забити не зможе.

Ставка: 1Х+Обидві заб’ють — ні за 2,33

Сумарний коефіцієнт: 6,44

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