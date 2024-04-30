Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко не потребує хірургічного втручання та сподівається зіграти на Євро-2024.

Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.

"По-перше, хочу сказати всім велике дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція і тепер моя ціль відновитись як можна скоріше і сподіваюсь, побачимось на Євро. Для евертонців - ви були чудові в цьому сезоні, особливо в дербі. Ось чому я встав після перерви і грав стільки, скільки міг. Побачимося в наступному сезоні, "іриски" ", — написав Миколенко в інстаграмі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

Нагадаємо, Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем – гомілкостоп зазнав неприроднього вигину. Втім, українець знайшов у собі сили дограти тайм до кінця, завдяки чому удостоївся величезної поваги з боку вболівальників Евертона.

В цьому сезоні Миколенко провів 28 матчів в АПЛ, в яких забив 2 голи.