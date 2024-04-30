Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею розгромила Китай в третьому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В. Поєдинок відбувся в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena та завершився з рахунком 9:0.

З початку матчу українці почали нав'язувати свою гру та зуміли забили швидку шайбу вже на 3 хвилині. Підопічні Дмитра Христича отримали впевнену перевагу вже в першому періоді — 4:0. В останніх двох третинах матчу українці тільки наростили перевагу та зуміли забити 9 шайб у ворота суперників.

Отже, Україна повторила успіх нещодавнього контрольного матчу з Китаєм, коли "синьо-жовті" розгромно перемогли своїх суперників (9:0).

На папері китайці вважались найнебезпечнішим суперником. Але вони були б справді небезпечними, якби приїхали до Європи в найсильнішому складі. Світову першість команда проведе без представників клубу російської воєнної Континентальної хокейної ліги та натуралізованих гравців з Куньлунь Ред Стар.

Чого варта збірна Китаю без хокеїстів провідного клубу показав останній олімпійський передкваліфікаційний турнір, де китайці поступилися 1:10 збірній Великої Британії, 1:6 – Румунії та перемогли 7:5 не грандів у хокеї сербів.

Чемпіонат світу з хокею

3-й тур

Дивізіон 1B

Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Україна — Китай 9:0 (4:0, 2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – Мережко (2.08, Ворона, Фадєєв), 2:0 – Пересунько (9:46, Пангелов-Юлдашев, Фадєєв), 3:0 – Пангелов-Юлдашев (11:33, Дахновський, Фадєєв), 4:0 – Ворона (13:18, Мережко, Мазур), 5:0 – Лялька (23:38, Сисак), 6:0 – Пересунько (37:04, Мережко, Мазур), 7:0 – Лялька (43:11, Кривошапкін, Пангелов-Юлдашев), 8:0 – Денискін (51:06, Сисак, Фадєєв).

Україна: Захарченко, Дяченко — Сисак, Мережко, Пересунько, Мазур, Трахт - Дахновський, Пангелов-Юлдашев, Лялька, Захаров, Кривошапкін — Ратушний, Андрейків, Ворона, Фадєєв, Денискін — Толстушко, Морозов, Садовіков, Бородай — Янішевський.

Китай: Чен, Сун - Жанг П., Жанг Дж., Хоу Ю., Ванг Дж., Женг, Чен, Йан Р., Зуо, Жанг З., Гуо Дж,, Зонг, Ванг Г., Жанг Ю., Йан Ю., Гуо С., Лі Дж., Лі Ж., Хоу Дж., Лі М.

Наразі "синьо-жовті" посідають 1 місце в дивізіоні 1B з максимальною кількістю набраних очок. Нагадаємо, що в першому турі Україна розгромила Естонію, а в другому впевнено перемогла Нідерланди. Зазначимо, у дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

Україна — 9 очок (3 матчі), 12:0 (різниця шайб) Литва — 6 (2), 9:1 Китай — 6 (3), 10:9 Нідерланди — 0 (2), 0:7 Іспанія — 0 (2), 1:10 Естонія — 0 (2), 1:14

У наступному матчі Україна зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться 1 травня о 12:30 за київським часом.