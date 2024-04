Святкування з присмаком судів та штрафів: чим провинився Інтер, і до чого тут зоозахисники

Нещодавно Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії, і, що найприємніше, здобув Скудетто в матчі проти Мілана. А це сталося вперше в понад 115-річній історії Дербі делла Мадонніна.

І таке не могло обійтися без скандалів. Тому не дивно бачити одразу три червоні картки у протоколі поєдинку. Але у порівнянні зі святкуванням чемпіонства, на полі наче нічого й не відбувалося.

То що ж сталося? Почнемо з найбільш обговорюваного. Захисник Інтера Дензел Дюмфріс під час чемпіонського параду підняв фанатський банер, на якому він тримає собаку з головою гравця Мілана Тео Ернандеса.

⛓️😳 Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! 🚐 pic.twitter.com/1jWDToJxX3

Це відео потрапило у Федеральну прокуратуру Італії, яка вже почала розслідування. Футболісту та клубу загрожує штраф, як це було з самим Тео та його одноклубниками Круничем, Меньяном та Тоналі у 2022 році. Тоді їх оштрафували від 4 до 5 тисяч євро, а Мілан сплатив 12 тисяч за образливий банер у бік Інтера.

Нідерландець уже встиг визнати свою помилку.

Проте такий жест не врятував Дюмфріса від хвилі гейту. Вчинок Дензела вже обговорюють у всіх соцмережах. Хтось, як Маріо Балотеллі, не бачить в цьому нічого поганого і сприймає банер як жарт, а хтось, як один з лідерів фанатського руху Мілана, почав відкрито глузувати з футболіста.

One of the leaders of AC Milan’s Curva Sud has posted this picture to his Instagram.



Ridiculous. pic.twitter.com/pJD23FEWsu