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Святкування з присмаком судів та штрафів: чим провинився Інтер, і до чого тут зоозахисники

Сьогодні 19:53 Коля Дендак 130 0
Святкування з присмаком судів та штрафів: чим провинився Інтер, і до чого тут зоозахисники
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Думфріс, #Тео Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії, і, що найприємніше, здобув Скудетто в матчі проти Мілана. А це сталося вперше в понад 115-річній історії Дербі делла Мадонніна.

І таке не могло обійтися без скандалів. Тому не дивно бачити одразу три червоні картки у протоколі поєдинку. Але у порівнянні зі святкуванням чемпіонства, на полі наче нічого й не відбувалося.

То що ж сталося? Почнемо з найбільш обговорюваного. Захисник Інтера Дензел Дюмфріс під час чемпіонського параду підняв фанатський банер, на якому він тримає собаку з головою гравця Мілана Тео Ернандеса.

Відео

Це відео потрапило у Федеральну прокуратуру Італії, яка вже почала розслідування. Футболісту та клубу загрожує штраф, як це було з самим Тео та його одноклубниками Круничем, Меньяном та Тоналі у 2022 році. Тоді їх оштрафували від 4 до 5 тисяч євро, а Мілан сплатив 12 тисяч за образливий банер у бік Інтера.

Нідерландець уже встиг визнати свою помилку.

"Учора був найкращий день для мене, всіх футболістів і всіх у клубі. Дуже дякую вболівальникам, які тисячами прийшли на парад. Було дуже круто святкувати з усіма вами, це так багато значило для команди.

Під час параду я тримав плакат, на якому було недоречне зображення. Я гравець, який любить суперництво у футболі, це найважливіша частина будь-якої гри. Я розумію, що тримати його було моєю помилкою, і це було зовсім нерозумно.

Зосередьмося на тому, який неймовірний сезон провів Інтер. Ще раз дякую за підтримку в цьому сезоні та за вчорашні святкування, я ніколи їх не забуду", — написав гравець в інстаграмі.

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Публикация от Denzel Justus Morris Dumfries (@ddumfries2)

Проте такий жест не врятував Дюмфріса від хвилі гейту. Вчинок Дензела вже обговорюють у всіх соцмережах. Хтось, як Маріо Балотеллі, не бачить в цьому нічого поганого і сприймає банер як жарт, а хтось, як один з лідерів фанатського руху Мілана, почав відкрито глузувати з футболіста.

Окрім прокуратури, святкування також привернуло увагу зоозахисників. Все через чоловіка, який вирішив пройтись на параді з коровою, розфарбованою у кольори Інтера.

Відео

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин звернулася до поліції з вимогою прокоментувати інцидент. Окрім цього вона подасть скаргу та попросить Гарантів з прав тварин муніципалітету Мілана провести відповідні перевірки, а також запровадити суворий профілактичний контроль задля запобігання таких ситуацій.

Тож, окрім додаткової зірки на логотипі, двадцяте чемпіонство також принесло Інтеру репутаційні та фінансові втрати. Слідство триває і винних, сподіваємося, покарають.

Але історію вже не змінити, і головне — зробити правильні висновки, щоб емоції від звитяг більше не були розбавлені гірким присмаком судів та штрафів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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