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Мілан бажає підписати таланта з Аталанти

Скальвіні влітку може змінити клуб
Сьогодні 20:55 115 0
Мілан бажає підписати таланта з Аталанти
#Аталанта, #Мілан

Джерело - SempreMilan.

Мілан цікавиться центральним захисником Аталанти і збірної Італії Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє SempreMilan.

Раніше Аталанта повісила цінник на футболіста - вона хоче 60 мільйонів євро. Мілан спробує збити ціну, включивши в угоду бельгійського атакувального хавбека Шарля Де Кетеларе, який належить "россонері", але проводить нинішній сезон в Аталанті на правах вільного агента.

Контракт Скальвіні з Аталантою розрахований до літа 2028 року. У нинішньому сезоні футболіст зіграв 34 поєдинки, в яких забив один гол та виконав три результативні передачі. Нещодавно повідомлялося, що Мілан хоче придбати Довбика.

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