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Челсі змушений продати кількох гравців, щоб вписатися в правила фінансового фейр-плея

Сьогодні 20:02 133 0
Челсі змушений продати кількох гравців, щоб вписатися в правила фінансового фейр-плея
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - The Times.

Збитки Челсі, за який виступає український футболіст Михайло Мудрик, складають 89.9 мільйонів фунтів

Про це повідомляє The Times.

Фінансові проблеми лондонців викрилися після публікації фінансових звітів дочірньої компанії "синіх" Blueco 22 Ltd.

Зарплатна відомість Челсі складає 404 мільйони фунтів, що є другим показником в Англійській Прем'єр-лізі. Лише Манчестер Сіті випереджає лондонців – вони заплатять 422.9 мільйони фунтів з урахуванням бонусів за виграний требл.

Щоб вписатися в правила фінансового фейр-плея, Челсі доведеться до кінця червня продати кількох гравців команди.

Раніше стало відомо, що українському футболісту "пенсіонерів" Михайлу Мудрику подобається у клубі, і він не збирається покидати команду після завершення сезону.

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